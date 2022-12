Teenageři už si nezakouří. Nový Zéland zakázal cigarety lidem narozeným po roce 2008

Zákaz se bude vztahovat na obyvatele ostrovního státu narozené po roce 2008. Každým rokem se tak bude počet kuřáků snižovat. Třeba lidé, kterým bude v roce 2050 čtyřicet let, budou příliš mladí na to, aby si cigarety vůbec někdy koupili. Informuje o tom server BBC. Kritici zákona argumentují tím, že to povede k rozšíření černého trhu a zániku malých prodejců.

Wellington 16:53 14. prosince 2022