Hod válečkem nebo paličkou na maso. Na olympiádu pro seniory do Havlovic dorazilo bezmála 500 lidí
Havlovice na Trutnovsku už po sedmnácté hostily Olympiádu pro starší a dříve narozené. Seniorů přijelo téměř pět stovek a pořadatelé pro ně ve sportovním areálu připravili řadu zábavných disciplín, například minigolf, slalom s pingpongovým míčkem na lžíci, nebo hod válečkem a paličkou na maso.
Na olympiádě v Havlovicích panuje skvělá atmosféra. Díky rekordní účasti téměř 500 lidí je sportovní areál prakticky úplně zaplněný. My jsme teď u soutěže číslo jedna, kde se paličkou, nebo válečkem hází do předem určeného prostoru.
Poslechněte si celou reportáž Václava Plecháčka z Českého rozhlasu Hradec Králové
„Máte dva pokusy, můžete si vybrat váleček nebo paličku a stačí to do toho čtverce,“ říká žena u stanoviště.
Šestaosmdesátiletý pan Luděk teď dosoutěžil s dvěma správnými pokusy. Soutěže se účastní už po sedmnácté. „Snažím se udělat všechno, co nám na tuhle kartičku napíšou a je to,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové pan Luděk.
Nejstarší účastnicí letošního ročníku je paní Jiřina, které je 92 let. „Už je to čím dál horší. Léta přibývají a už to nejde tak, jako když jsme začínali,“ říká paní Jiřina a dodává, že ji baví všechny disciplíny.
„Pokud budu živá a zdravá, tak určitě,“ odpovídá paní Jiřina na otázku, zda se olympiády zúčastní i příští rok.
Olympiáda pro starší a dříve narozené v Havlovicích se pomalu blíží ke svému konci. „Letos rekordní účast – 484 lidí. O výkony zase tolik nejde, i tak jsou obdivuhodné. Některým lidem je přes 90, jiní soutěží i přesto, že mají hůl nebo dokonce chodítko,“ říká Petr Záliš, jeden z organizátorů.
„Ano, je to obdivuhodné. Já jsem si disciplíny obešel a sám jsem si říkal, že bych chtěl v jejich věku takto vypadat. Myslím si, že je dobře, že k tomu přispívají akce typu olympiáda v Havlovicích,“ dodává Záliš.