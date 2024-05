OBRAZEM: Květiny a móda, ale také kritika za povrchnost. Tak vypadalo Met Gala

Met Gala se koná každý rok první pondělí v květnu. Co začalo jako charitativní akce na podporu Institutu uměleckých kostýmů Metropolitního muzea v New Yorku, se ke konci devadesátých let vyvinulo v největší módní událost roku, kam se jde dostat jen na pozvání šéfredaktorky magazínu Vogue Anny Wintour a cena jedné vstupenky se pohybuje kolem 75 000 dolarů (přes 1,7 milionu korun).

Během večera se každoročně odhaluje nová výstava v kostýmové sekci muzea. Ta letošní se jmenuje Spící krásky: Znovuprobuzení módy a věnuje se šatům, které jsou i čtyři století staré a natolik křehké, že už se nedají nosit bez hrozby jejich poškození či úplného rozpadnutí.

Výbor, který Met Gala pořádá, se tak inspiroval právě touto výstavou a zvolil pro účastníky téma Zahrada v čase. Na bílém koberci tak byly k vidění hlavně různé kombinace květin a krajky.

Kritiky zaujala například herečka Zendaya, která se před fotografy prošla ve dvou rozdílných šatech. Na sociálních sítích také sklízely chválu například modelky Gigi Hadid a Kendall Jennner nebo zpěvačky Ariana Grande, Dua Lipa a Lana Del Rey. Z mužů vynikl například rapper Lil Nas X v bílém obleku připomínajícím šaty.

Povrchnost a nuda

Každoroční „slavnost módy“ ale také sklízí kritiku. Na protest proti Met Gala se už podruhé odehrálo Debt Gala, které paroduje „opulentní“ slavnost v Metropolitním muzeu a snaží se přitáhnout pozornost k chudobě a zvyšujícím se dluhům Američanů kvůli účtům za lékařské zákroky.

„Mám pocit, že se všichni na Met Gala jen baví a hrají si. Nevypadá to, že by se snažili řešit nějaké problémy ve světě,“ řekl jeden z účastníků Debt Gala pro The Washington Post.

O něco lehčího rázu jsou komentáře, že se účastníci neumí oblékat podle zadaného tématu a vybírají „prvoplánové“ květiny, nebo, že muži postrádají kreativitu a volí „nudné“ obleky.