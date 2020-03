OBRAZEM: Jindy plné a rušné ulice zejí prázdnotou. A to je dobře. Podívejte se na vylidněnou Prahu

Zákaz volného pohybu osob platí na území celého Česka od pondělí 16. března 0.00 do úterý 24. března 06.00. Mimořádná vládní opatření mají omezit riziko dalšího rozšíření onemocnění COVID-19 na českém území. Lidé tak mají pobývat co nejvíce ve svých domovech, s výjimkou cest do zaměstnání, do obchodu pro nákup nezbytných potřeb nebo neodkladných cest za rodinou nebo blízkými.

A ti, kteří vyrazí na nákup nebo na procházku do parků, by měli dle doporučení vlády mít alespoň zakrytá ústa a nos - a to buď rouškou, nebo šálou či šátkem. Vedení Prahy také v pondělí zakázalo kvůli koronaviru vstup do vozů městské hromadné dopravy bez chráněného obličeje.

Česko není první evropskou zemí, která k takto radikálnímu opatření svolila, celostátní karanténa platí v současné době již v Itálii, Španělsku a Rakousku.