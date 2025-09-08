Obyvatelé Stonavy se bouří proti odpadovému centru. ‚O projektu jsme nevěděli,‘ říká starosta
Stonava na Karvinsku se bouří proti plánované stavbě odpadového centra. Mělo by vzniknout v bývalém důlním areálu, kam má podle plánů investora ročně mířit 200 tisíc tun odpadu. Vedení obce o tom bude v pondělí odpoledne jednat s vlastníkem pozemků.
„Vy jdete s peticí?“ ptá se zvídavě u branky svého domu Pavlína, která v náručí drží šlechtěného kocoura. Když se dozví, že jde o novinářskou návštěvu, okamžitě spustí proud kritických slov na adresu plánované stavby.
00:00 / 00:00
‚Zase máme bydlet u odpadů.’ Stonava na Karvinsku chce zabránit stavbě odpadového centra
„Já mám doma postižené dítě. Dříve jsme bydleli v Horní Suché, kousek od Deposu, což je skládka. To se nedalo, tak proto jsme šli tady do té lokality. A vidíte, zase mám bydlet u odpadů,“ komentuje pro Český rozhlas Ostrava s obavami, že se rodině zhorší kvalita života. Její muž se drží dál a souhlasně přikyvuje.
„My jsme o tom ani nevěděli, že to tu bude. Dobře, byly tu šachty, ale když už je zrušili, tak tady zase hned cpou spalovny. Když se zeptáte všech v okolí, nikdo to tu nechce,“ uzavírá rázně.
Bývalý důlní areál má rodina kousek od domu. K místu vede stará popraskaná asfaltka, kterou přehradil násyp z betonu a stavební suti. Dál se dá jít jen opatrně pěšky.
Pozemek je srovnaný, jsou tu vidět zbytky cihel z bývalých budov. Uprostřed stojí technologické zařízení – mohutné žluté trubky obehnané plotem a ostnatým drátem. Na desce uvnitř je nápis „Důl Darkov – lokalita 9. květen“. Na plotě visí cedule „Pozor, nebezpečí výbuchu“.
Právě tady chce odpadové centrum vybudovat firma FCC, která už odevzdala dokumentaci v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí. „V regionu Moravskoslezského kraje je deficit zařízení, která využívají odpady v souladu s udržitelnými principy hospodaření a cirkulární ekonomikou,“ vysvětluje mluvčí firmy Kristýna Jakubcová.
„Projekt počítá se zpracováním převážně odpadů z kategorie ostatní, nikoliv nebezpečné,“ dodává.
‚Byl to šok‘
„Pro nás všechny v zastupitelstvu to byl šok. Vlastník pozemků, firma Podolupark, s námi totiž nikdy o nějakém odpadovém centru nejednala. O tomhle jsme se nikdy nebavili. A najednou jsme dostali do datovky tyto informace,“ říká starosta Tomáš Wawrzyk (ANO).
„Jednali jsme s vlastníkem několikrát a vždy mluvili o tom, že tam bude výstavba výrobních nebo skladovacích hal,“ dodává.
„Nesouhlas zástupců obce nás mrzí, protože tento projekt považujeme za přínosný pro region i pro životní prostředí. Dalším jednáním se nebráníme,“ reaguje mluvčí FCC Kristýna Jakubcová.
S obcí chce dál jednat i vlastník pozemků, společnost Podolupark, která tvrdí, že radnici o svých záměrech průběžně informovala. „Obec je náš klíčový partner,“ říká Michal Teuer z Podoluparku. „Snažíme se komunikovat s obcí všechny podstatné věci, které my vnímáme jako důležité, a sdělovat je pochopitelně.“