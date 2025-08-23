Od dětství cítím pouto k přírodě a potřebu chránit ty, kteří se bránit nemohou, říká mladá vědkyně
Ve volném čase se snaží zachraňovat jak zvířata, tak znečištěné oceány, protože podle ní jsou pro lidstvo nenahraditelné. Na stáži v Akademii věd ČR se pak Kristýna Říhová věnuje imunoterapii nádorů. Její snaha zapojit se do veřejného dění ale zahrnuje i uměleckou tvorbu. Účinkuje například v muzikálu pražského Divadla Hybernia. „Chci, aby svět byl lepším místem, a chci pomáhat tam, kde je to potřeba,“ říká finalistka soutěže Středoškolák roku.
Co pro vás znamená, že jste se dostala mezi 25 nejlepších středoškoláků v Česku?
Je to pro mě neuvěřitelná pocta. Díky soutěži Středoškolák roku jsem poznala spoustu inspirativních lidí s různorodými zájmy a vášnivými projekty, kteří jsou přitom neuvěřitelně pokorní. Upřímně si myslím, že každý z nich by si zasloužil být v TOP 25.
Co vám projekt Středoškolák roku přinesl?
Potkat tolik úžasných lidí, kteří svými nápady a projekty pomáhají světu, mi dalo nejen obrovskou motivaci, ale také pokoru a chuť se dál rozvíjet, vzdělávat a snažit se dělat svět lepším místem.
Ve svém volném čase se zajímáte o přírodu, o její ochranu i o hudbu. Například pracujete v Záchranné stanici hlavního města Prahy, kde pomáháte zraněným volně žijícím živočichům. Proč jste se rozhodla dělat ke svému studiu i „něco navíc“ a proč zrovna tohle?
Já jsem své aktivity vlastně nikdy nevnímala jako „něco navíc“. Myslím, že mi dávají to nejcennější do života, to, co má největší smysl. Ať už je to vědecký výzkum, projekt, který dává smysl, nebo hudba, která mě naplňuje a dává mi možnost sebevyjádření, všechno tohle mě dělá šťastnou a díky tomu se cítím živá.
Myslím si, že být aktivní a jít za tím, co člověk považuje za důležité, je jedna z nejlepších věcí, které může člověk udělat — nejen pro sebe, ale i pro svět kolem sebe.
Oceán a hudba
Čeho byste chtěla v životě dosáhnout a čemu byste se chtěla věnovat?
Stejně jako většina aktivních mladých lidí mám svůj sen. Chci, aby svět byl lepším místem, chci pomáhat tam, kde je to potřeba, a vracet naději tam, kde už zmizela.
Můj sen má konkrétně dvě hlavní roviny. Ta první souvisí s přírodou. Od dětství cítím silné pouto k přírodě a potřebu chránit ty, kteří se sami bránit nemohou. I když Česká republika nemá oceán, moře pro mě bylo vždycky něco výjimečného. Pamatuji si, jak jsem jako malá poprvé viděla podmořský svět. Fascinovaly mě mořské ekosystémy a čím víc jsem je poznávala, tím víc mě mrzelo, když jsem viděla, jak je lidská činnost ničí.
Postupně jsem si uvědomila, že mým posláním je přírodu chránit. Do budoucna bych chtěla vybudovat globální organizaci, která lidem ukáže, jak je oceán pro náš život nenahraditelný.
Jakým způsobem by to organizace lidem ukazovala?
Fungovala by na principu symbiózy. Vědecký výzkum by zkoumal látky z moře pro lékařství a lidé by pak na oplátku posilovali ochranu oceánů, organizovali clean-upy a podíleli se na jejich obnově.
To je tedy první část vašich cílů a plánů. Jaká je ta druhá?
Druhou rovinou je hudba. Hudba mě provází celý život – je to můj způsob, jak vyjádřit emoce a zanechat kousek sebe na tomto světě. Vědu beru jako nástroj, jak svět změnit k lepšímu, a hudbou chci ukázat krásu toho, co máme teď.
Skládám, zpívám a sním o tom, že jednou své písně vydám, aby pomáhaly lidem porozumět jejich pocitům a aby se necítili sami. Tyhle dvě oblasti – věda a hudba – jsou úplně odlišné, ale právě jejich spojení mi dává v životě největší smysl.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Co je pro vás v životě důležité a co z toho si chcete zachovat i při své budoucí činnosti?
Moje sny se sice mohou časem měnit, ale nejdůležitější je mít odvahu snít. Protože právě sny jsou motorem, který nás žene vpřed. Změnit svět nemusí znamenat udělat revoluci, změnit zákon nebo vynalézt lék, který zachrání miliony. Někdy stačí podat pomocnou ruku.
Řídím se mottem: „Je lepší zapálit malou svíčku než proklínat temnotu.“ Až se jednou ohlédnu zpátky, chtěla bych mít pocit, že můj život měl smysl – že jsem aspoň jednomu člověku pomohla a že si na mě lidé vzpomenou s úsměvem.
Co byste chtěla vzkázat svým vrstevníkům a ostatním mladým lidem?
Nebojte se být jiní. Nebojte se vyčnívat. Nebojte se chybovat, zkoušet nové věci a hledat, co v životě opravdu chcete. Jakmile to najdete, jděte za tím a nenechte si to nikým vymluvit — protože tenhle život žijete jen vy.