Kotva prožívá těžké období. Nápad se sníženým vstupem není šťastný, hodnotí architekt

Jestli chcete jít nakoupit do Kotvy, tak na to teď zapomeňte. Tento kdysi luxusní obchodní dům je zavřený, a to kvůli zásadní opravě. Majitel zatím k rekonstrukci moc neprozradil, podle plánů by měl opravit třeba vchod do podzemního obchodu nebo nedaleké chodníky. Jak bude okolí budovy v centru Prahy vypadat? Praha 13:08 13. února 2024

„Projekt jsem neviděl, ale vím, že se plánuje snížená úroveň vstupu do podzemního supermarketu,“ komentuje pro Radiožurnál podobu Kotvy architekt Ondřej Císler, který stojí v centru Prahy u vchodu do obchodního domu. Na dveřích je napsáno: Obchodní dům uzavřen. Kotva se chystá na návrat.

„Náš ateliér a OC Architekti jsme řešili celou ulici Revoluční, potažmo Hradební Korzo. To znamená celou půdorysnou stopu původních středověkých hradeb Prahy,“ doplňuje.

„Už tehdy jsme byli kritičtí k záměru tady vstup do Kotvy dělat. Nebyla to součást původního návrhu. Myslíme, že jde trochu o privatizaci veřejného prostoru. Nedaleko vidíme vjezdy do podzemních garáží Palladia, které jsou významnou bariérou v městském prostoru. Myslíme, že centrum města by se mělo stát co nejprůchodnější a co nejméně bariérové. Tento nápad udělat o patro nižší vstup, do kterého prší, není moc šťastný,“ hodnotí Císler.

Nad rekonstrukcí má ochrannou ruku Věra Machoninová, která byla s manželem původní architektkou budovy.

„Je dobře, že nad tím má ochrannou ruku. Pokud je to možné, tak je nezbytné, pokud autor žije, aby to nějakým způsobem oponoval. Obchodní dům asi prožívá posledních hodně let dost těžké období, takže bych mu přál, aby se mu podařilo znovu se aktivovat a začít fungovat. Celkově ten stav toho, co jsme zdědili, je mizerný,“ uzavírá architekt.

Obchodní dům se otevřel v roce 1975. Jak ale nyní s budovou pracovat, aby odpovídala současným nárokům?

„Očistit, opravit detaily, vyměnit porušené prvky a pietně zrekonstruovat. Myslím, že jde o špičkový příklad dobové architektury. Architektura z té doby má různé kvality. Nevnímám to tak, že by všechna byla perfektní, ale myslím, že tato zrovna perfektní je,“ uzavírá Císler, který se svým týmem zpracoval studii Korzo Hradební. V několik let starém plánu počítají v okolí obchodního domu se stromořadím nebo širšími chodníky.

‚Razantní přestavba‘

Kritický pohled má na plánovanou rekonstrukci historik umění Richard Biegel z Klubu za starou Prahu.

„Je to spíš poměrně razantní přestavba. Obchodní dům projde zvláštní proměnou, kde se z horizontálních pater stane dům, který bude prosvětlen velkými světlíky a poměrně dost se zasáhne do stavební podstaty, stejně jako dneska fasády, které jsou z původního plechu, tak budou částečně propouštět světlo, aby bylo vidět do kanceláří. Čili je to poměrně razantní změna, kterou nevím, jestli bychom si u nějaké starší památky dovolili,“ přibližuje Biegel.

Kotvu prohlásilo za kulturní památku ministerstvo kultury před pěti lety. „Stavbu chráníme kvůli struktuře prostoru – a tady jsou to hlavně úžasné konstrukce, plástová struktura a takový zvláštní způsob, jak si povídá se Starým Městem. To je podstata toho domu. A když ta původní funkce není úplně ideální, tak bychom měli přemýšlet, jak využít to, co tam je, aby to mohlo dál existovat. Takto to děláme s barokními památkami, památkami 19. století,“ popisuje Biegel.

„A když se potom bude chtít ten velký obchodní dům s ústředním dvorem, tak Kotva tomu samozřejmě nevyhoví, protože nemá žádný ústřední dvůr. To se po ní bohužel chce. Ale ona se ta diskuse moc nevedla. Přišel nový vlastník, nalinkoval si, jak to má vypadat, a najednou se zjistilo, že z toho původního domu zůstane strašně málo,“ podotýká.

O rekonstrukci rozhodl vlastník, společnost Generali Real Estate. Ta na otázky Radiožurnálu o konkrétní podobě oprav neodpověděla. Podle dříve zveřejněných informací chce majitel vybudovat v nižších patrech luxusní obchody a ve vyšších kanceláře. Obchodní dům Kotva by měl v nové podobě přivítat první návštěvníky zhruba za dva roky.