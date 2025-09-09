‚Od rána jeden telefon za druhým.‘ V Telči začne působit nová zubařka, město jí shánělo více než rok
Více než rok sháněla Telč nového zubaře. Ve městě jich je nedostatek, který se prohloubil loni v létě. Tehdy jedna ze stomatoložek odešla do důchodu. Teď se uvolněnou ordinaci podaří zaplnit, nová zubařka začne pracovat během září. Na začátku tohoto týdne spustila registraci pacientů.
Zapsat se k nové zubařce, doktorce Altrichterové, přišel i pan Jiří Hložek. „Chodíval jsem každého půl roku. Teď jsem dva roky bez zubaře,“ popisuje. Pacienty od rána přijímá zdravotní sestra Kristýna Lakatos.
Telč po více než roce sehnal novou zubařku. ‚Věříme, že se nám podaří sehnat další,‘ říká starosta Vladimír Brtník (ODS)
„Jde to dobře. Už jsem zpocená, ale je to dobré,“ říká sestra, než ji přeruší další zvonění telefonu. „Slyšíte, od rána jeden telefon za druhým. Už mi volali kolem sedmé hodiny, ještě jsem nepřišla do práce. Tak o půl osmé už byl jeden hovor za druhým.“
V Telči dřív působilo pět zubařů, teď jsou tu tři a v půlce září se otevře čtvrtá ordinace. „Jsem moc rád za to, že opět nižší stovky občanů či neobčanů Telče získají svou zubní lékařku v Telči,“ těší starostu Vladimíra Brtníka (ODS), který chce do Telče pomocí pobídek přivést i pátého zubaře.
„Věříme, že to opravdu bude brzy, že se nám podaří sehnat dalšího zubaře nebo další zubařku do Telče,“ dodává. Kromě nedostatku zubařů trápí město také málo praktických lékařů pro děti a dorost. I tam má radnice příslib, že by mohla nová doktorka v řádu několika měsíců přijít.