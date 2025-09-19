‚Od začátku roku doprovázíme o 150 rodin více.‘ SOS dětské vesničky mají plné kapacity

SOS dětské vesničky mají plně využitou kapacitu. Díky úpravě zákona ze začátku tohoto roku se totiž zvýšil počet osob, které můžou služby této organizace využívat. Znamenalo to nutné personální posílení, ale i to má své hranice. V současnosti se v celé republice starají o 450 rodin. Ve Chvalčově na Kroměřížsku funguje jedna ze tří těchto vesniček.

Před novelizací zákona neměli nárok na finanční podporu a odbornou pomoc nestátních organizací lidé, kteří dostali děti do takzvaného svěřenectví. To byli například prarodiče pečující o vnoučata.

„Lidí, kteří o toto projevili zájem, bylo poměrně značné množství. My sami jsme navýšili počty doprovázených rodin o asi 150 jenom od začátku roku, v celé republice, ne jenom Chvalčovská vesnička,“ popisuje situaci programový ředitel organizace SOS Dětské vesničky Cyril Maliňák.

„Přijali jsme další nové pracovníky pro doprovázení, ale aktuálně jsme v situaci, že nemůžeme přijímat další, protože jsme na hraně kapacit. A myslím, že to tak má celá řada jiných doprovázejících organizací,“ doplňuje.

Počet dětí, které úřady odebírají rodinám, je dlouhodobě zhruba stejný. V současnosti jich ale více končí u pěstounů než v ústavní péči.

„Jednotliví pěstouni mají povinnost ze zákona absolvovat nějakou baterii vzdělávání v průběhu roku, takže se jim snažíme pomáhat s tím vzděláváním. K tomu jim poskytujeme servis, co se týče klasických výchovných potíží, problémů. Doporučujeme, dodáváme odborníky, terapeuty, psychology, které případně mohou potřebovat a podobně,“ vysvětluje Cyril Maliňák, co v praxi znamená takzvané doprovázení pěstounských rodin.

„Zároveň jim financujeme v průběhu roku tábor, na který děti mohou odjet a v tu dobu si ti pěstouni mohou odpočinout. Plus pokud nastane nějaká náročná situace, tak jim organizace má zajistit hlídání toho dítěte,“ dodává.

Děti v pěstounské péči podle Maliňáka spojuje prožité trauma, které vzniklo jejich odebráním.

„Ta traumata se potom samozřejmě projevují různým způsobem a pro lidi, kteří v té situaci nebyli dovzděláni, to může být velmi matoucí a zavádějící. Takže to, co je prioritní, je pracovat na navázání vztahu, který má potom terapeutické účinky a tomu dítěti pomůže se vyrovnat s těmito problémy,“ vysvětluje.

