Odliv mladých lidí ze seznamovacích aplikací? Necítí se tam bezpečně, vysvětluje terapeutka

Věří ještě generace Z na lásku?
Určitě věří.
A generace Alfa?
Taky.
Takže všichni nejmladší?
Myslím, že všichni věříme na lásku, ale je pravdou, že nejmladší lidé jsou více pesimističtí ohledně seznamování a hledání lásky.
Důvěřují méně?
Spíš mají menší pocit, že je pro ně možné najít si partnera, který bude splňovat jejich nároky a požadavky. Ale možná to jde ruku v ruce s tím, že u nejmladší generace vidíme, že je míň spokojená, je u ní větší výskyt duševních obtíží, což se může propisovat i do jejich vztahů.
Znamená to, že jsou i náročnější na partnera, partnerku?
Obecně vidíme, že nároky na partnery vzrůstají. Řekla bych, že u všech generací nebo u generací, které jsou v aktivním, produktivním věku. U nejmladší generace taky vidíme větší posun pozornosti směrem k různým seberozvojovým aspektům. Když v rámci terapie pracuji s lidmi, kteří se seznamují, tak často říkají, že chtějí člověka, který představuje výzvu, který je posune dál.
Že to není jenom rutina, neukolébá je to v životě.
Že to nebudou jenom další ruce do domácnosti, někdo, s kým budeme mít děti a budeme řešit, kdo vyloží myčku, ale že se společně budeme bavit o tom, jak se rozvíjet, dávat si zpětnou vazbu k naší práci. Celkově to bude někdo, kdo mě potáhne dál.
Jak to souvisí s intimními aspekty života? Proměňuje se taky vztah mladých k sexu?
Ano, to pozorujeme taky. Médii to proběhlo před pár lety a teď to potvrdil i výzkum, na kterém se spolupodílela CzechSex, kdy vidíme, že mladí lidé mají méně sexu. V Česku dokonce vyšlo, že 54 % mužů mezi 18 a 25 lety nemělo žádnou sexuální zkušenost. U žen to byla přibližně třetina. To se ukazuje i v dalších zemích a vypadá to, že mladí lidé mají méně sexu a méně vztahů.
To, o čem teď mluvíte, souvisí například s tím, že sex nepotřebují?
Je to komplexní. Nějaká část lidí sex nemá, protože ho nechce. A to, že máme méně sexu, nemusí být špatně. U nejmladší generace vidíme, že se více zaměřují na potěšení, uspokojení během sexu. Vidíme, že mají zkušenost s rozmanitějšími přístupy k sexualitě, takže to možná znamená, že sexu mají méně ve smyslu kvantity, ale ve vyšší kvalitě. Zároveň ale narůstá počet lidí, kteří by sex nebo intimitu chtěli, ale je to pro ně z nějakého důvodu nedostupné. Hodně mladých lidí mluví o sociální izolaci, o tom, že by chtěli mít více blízkých vztahů, ale zkrátka se jim to v životě neděje.
Vztahy v online prostředí
Méně sexu, méně seznamování. Neděje se to i z toho důvodu, že seznamování se přesunulo do online prostředí?
To, že se náš život nebo naše vztahy přesouvají online, bude součástí této proměny. I v Česku vidíme, že kolem 22 % párů se seznámí online, a hodně to proměňuje zkušenost seznamování. Znamená to především, že seznamování je v našich rukou, je velmi individualizované. Když se podíváme na předchozí generace, tak nám se seznamováním často pomáhala komunita, výběr partnera nějak ovlivňovali naši rodiče nebo přátelé, sousedé, komunitní spolky. Dnes je to hodně v našich rukou. Jdeme na seznamku, kde to na jednu stranu působí, že máme tisíce možností, na druhou stranu vybrat si z těch možností jednoho člověka, se kterým to bude fakt stát za to, není vůbec jednoduché.
Říkala jste že každý pátý pár v Česku je seznámen online. Na britské BBC jsem teď četl velmi poutavý článek, který odkazoval na statistiky Pew Research Center, ze kterých plyne, že každý desátý heterosexuál se seznámí online a každý čtvrtý člověk, který se hlásí k LGBT lidem, pozná své protějšky online. To jsou velká čísla. Online nemusí být jenom seznamka, může to být i hra. Na BBC zmiňují World of Warcraft, ale je tam nespočet možností.
U nejmladší generace vidíme určitý odliv od mainstreamových seznamek, jako je například Tinder, ale to neznamená, že se seznámení neděje v online prostoru. Hodně lidí se seznámí právě přes gaming a sociální sítě.
Sociální sítě na to reagovaly už před lety. Facebook založil aplikaci Dating, sama jste zmínila Tinder, Bumble, aplikací je celá řada. Jaká pravidla má seznamování online? Už to není tak, že přijdete na rande, donesete někomu květinu, jdete do kina. Jak se seznámíte online?
Online seznamování moc pravidel nemá. V tom je kámen úrazu, že k tomu všichni přistupují se svým rozdílným přístupem. Často k tomu přistupují liknavě, vlažně. Stáhnu si aplikaci, chvilku na ní jsem, chvilku nejsem. Myslím, že tam vzniká kolektivní frustrace, že je velmi těžké dostat se na první rande. Seznamky také fungují jinak pro jiné skupiny uživatelů, stejně jako seznamování funguje jinak pro různé skupiny uživatelů. Mohlo by se zdát, že bude velmi jednoduché dostat se na schůzku, a pro skupinu například velmi atraktivních lidí je to skutečně zahlcení výběrem. Vzniká až paradox výběru, že mám možností tolik, že je těžké vybrat si, s kým půjdu na schůzku. Jenže pak je tam velká skupina uživatelů, pro které je to velmi náročné a kteří tam zažívají spíš odmítnutí nebo neúspěch.
Jsou tím vyčerpaní, na což odkazuje pojem swipe fatigue? Jsou unavení tím, že musí posunovat prstem pořád zleva doprava, když se vám v aplikacích objevují fotky potenciálních partnerů a vy si vybíráte, s kým byste chtěli komunikovat. Je to pořád dokola, jsou to stovky, tisíce lidí, kterými procházíte, a vede to k přehlcení, tomu, čemu se říká overchoice effect?
Ano a myslím, že tato únava vychází především z toho, že se člověk snaží, swipuje, píše lidem a oni nereagují, neodepisují zpátky, neinvestují do konverzace, odepisují jednoslovně, vyhýbají se setkání nebo přestanou reagovat. To je těžká zkušenost, když se chci seznámit, jdu do toho s nějakou energií, ale nemůžu najít někoho, kdo to má podobně.
Ale jsou i lidé, kteří s vámi na schůzku jít nechtějí z toho důvodu, že se nechtějí potkat v offline světě a chtějí udržet kontakt jenom v online prostředí. Tomu se říká textationship, že si jenom píšete, je to tak?
Myslím, že na každé seznamce je skupina lidí, kteří se nechtějí potkat tváří v tvář. Říká se, že velké procento lidí na seznamkách jsou zadaní nebo nemají velkou ambici rozvíjet vztah. Baví je swipování, psaní, ale nechtějí se potkat offline. Ve chvíli, kdy my se seznámit chceme, to může být problematické. Další rovina toho je, a vidíme to u nejmladší generace, že je celkem vysoká část lidí, kteří mají nějaký vztah jenom online a nevidí se s tím člověkem nikdy naživo. Může to být jak romantický, tak přátelský vztah. To je pro moji generaci prakticky nepředstavitelné. Nemám nikoho, s kým si píšu online a koho jsem neviděla osobně. Ale bavili jsme se o tom i s kolegy terapeuty, že u nejmladších lidí se toto vyskytuje celkem často.
Myslím, že například v herní komunitě je to poměrně běžné. Sám jsem zažil, že jsme měli partu kamarádů, se kterými jsme jenom hráli videohry a psali jsme si, aniž bychom se kdykoliv v životě viděli. Můžu říct, že jsem to asi vnímal jako určitou formu přátelství nebo kamarádství.
Jasně, to neznamená, že tyto vztahy nemají význam. Myslím, že pro lidi můžou mít velkou hodnotu. Na druhou stranu je to specifický vztah, protože online prostor omezuje naši vztahovost na verbální komunikaci, virtuální zážitky. Ale nejsme v jednom prostoru a nekomunikujeme spolu dalšími způsoby.
Seznamky už tolik netáhnou
Někteří lidé hledají v online aplikacích jenom flirt nebo krátkodobé potěšení z toho, že se podívají na jiné lidi, s některými si napíšou a tak dále. Abych se zeptal na další cizí pojem a abychom si ho vysvětlili, jde o breadcrumbing? Tedy že nechci závazek a spíš jen koketuju.
Breadcrumbingu rozumím tak, že je to někdo, s kým mám online, ale klidně i offline komunikaci na úrovni, která jakž takž udržuje můj zájem. Že je to někdo, kdo se se mnou, dejme tomu, klidně i potká a pak se dlouho neozve. Pak se zase ozve, já mám zájem o schůzku, on nebo ona nemají, tak mi zase pošlou pár zpráv a jenom mě takovými drobky udrží v naději, že z toho možná někdy něco bude.
A je to fér?
Myslím, že není. Na druhou stranu pokud se mi to děje, tak je moje zodpovědnost rozeznat to a odstoupit od toho.
Možná i z těchto důvodů toho mladí mají někdy už dost. Nebaví je, když do toho investují a ten druhý ho jenom popotahuje.
Jasně.
Je to taky důvod, proč mladí odcházejí z aplikací pro seznamování? To je poměrně významný trend poslední doby, kdy čtyři z pěti mladých lidí pociťují vyhoření ze seznamovacích aplikací podle průzkumu Forbes Health. Statisíce lidí utíkají z Tinderu, Bumble a tak dále a už nechtějí být na těchto aplikacích.
Vidíme odliv mladých lidí a uživatelů obecně ze seznamovacích aplikací. Je otázka, čím je to způsobené. Možná během covidu tyto aplikace narostly do nějakého rozměru...
Protože nebylo možné seznamovat se jinak.
Přesně tak. Na druhou stranu vidíme, že narůstají menší seznamovací aplikace, které víc kombinují online a offline seznámení. Například v Británii je velká seznamka Thursday, která vás ve čtvrtek propojí s lidmi, kteří mají ten den čas na první rande. Hodně se rozšiřuje i po světě. Jsou další menší aplikace, které se snaží podpořit v lidech osobní kontakt. Taky nám narůstají aplikace, které se zaměřují na speciální zájmy nebo identifikace lidí, ať už jsou to například vegetariáni, nebo hodně zajímavá a rychle rostoucí aplikace Field, která se zaměřuje na takovou feministickou, zvídavou, inkluzivní sexualitu. To jsou online nástroje, které rostou, ale mainstream, jako jsou Tinder nebo i Facebook Dating, Bumble, klesají.
Zaznamenal jsem, že například i lidé, kteří rádi běhají, zveřejňují na aplikacích své výsledky a potom to sdílí na jiné sociální sítě. Vytvářejí komunitu, ve které k sobě lidé mají blízko, může mezi nimi vznikat vztah, i když to nutně není aplikace na to, abyste se seznámili. Ale protože máte stejné zájmy, tak si tam partnery, partnerky najít můžete.
Vyšlo několik článků, které říkají, že Strava, což je sportovní aplikace, je nejlepší seznamka. Strava dokonce přidala možnost napsat si mezi uživateli, což ještě před rokem nebo dvěma nebylo možné. Určitě platí, že lidé víc tíhnou ke komunitním aktivitám. Jsou to například běžecké kluby, teď jsem slyšela o čtenářském klubu, kde si lidé půl hodinky čtou a pak mají možnost se společně pobavit o tom, co přečetli. Mezi mladými je čím dál větší reflexe toho, jak se dostat do osobního kontaktu s dalšími nezadanými lidmi.
Ale nemusí to být nutně na seznamovacích aplikacích. Abych se vrátil k důvodům, proč z nich uživatelé utíkají, tak kromě únavy z přehlcenosti a toho, že se snaží investovat do něčeho, co jim potom někdy není vráceno, mě ještě napadá, že možná lidé zažívají i pocit, že chtějí být už sami. Věří, že si nikoho nemusí nutně najít, ale že to není špatně. Chtějí mít život takový, aby věnovali čas do svého vlastního rozvoje, jak jste o tom mluvila na začátku, a chtějí žít single život.
Taky to je faktor, ale když zmiňujeme, proč lidé odcházejí z aplikací nebo co tam bývá za problém, který vnímají, tak to je bezpečnost. Narůstá počet lidí, kteří nepovažují aplikace za bezpečné, což souvisí s nárůstem romantických scamů a zneužití dat, které se na internetu dějí.
Catfishing, tedy že se někdo vydává za někoho jiného, to se stále děje?
Nejenom, že se to děje stále, ale děje se to čím dál víc. Počet i velmi sofistikovaných podvodů na seznamkách narůstá. To je jedna skupina nebezpečí. Další skupina vnímaného nebezpečí jsou různé sexualizované útoky, kdy lidé posílají nevyžádané sexualizované zprávy nebo obrázky, a lidem není příjemné seznamování v této atmosféře.
Parasociální vztahy
Jde s únikem lidí z aplikací ruku v ruce i to, že si hledají parasociální vztahy? To znamená vztahy s jinými, kteří jim to nevracejí, ale těm, kteří to cítí, to nevadí, protože dotyčné sledují, platí jim za jejich obsah, mají je rádi, vnímají je mnohem blíž, než je jim recipročně vráceno. Ale je to v pořádku, protože se cítí tak, že například chtějí žít sami, ale s někým virtuálně. Narážím i na platformy, na kterých se objevuje erotický obsah poskytovaný za nějaký poplatek.
Ano, ve chvíli, kdy vztah prožívám, tak je reálný i ve chvíli, kdy druhá strana je virtuální nebo nějaká slavná osobnost, influencer.
Je to jednostranné.
Influenceři reagují na své online komunity a na své sledující, takže se tam něco děje a člověk má pocit odezvy z druhé strany. Jak jste mluvil o tom, že někteří lidé si volí nemít vztah a že to je v pořádku, tak toto bude jeden z jevů, který se vyskytuje, a něco, k čemu se lidé vztahují. Například nestaví partnerský sexuální vztah na tak vysokou příčku v jejich životech, jako to dělaly předchozí generace.
Není to pro ně taková priorita.
Není, protože investují do jiných vztahů. Mladí lidé se dnes hodně zaměřují na přátelství, na rozvoj blízkých vztahů, které nemusí být romantické nebo sexuální. Nebo je to také různě fluidní. Možná že to, že jsme zvyklí dělit naše blízké lidi na partnera, partnerku, kamaráda, kamarádku, tak nutně nemusí být. Je hodně nových vztahových forem, například kamarád s výhodami, kdy se přátelství a sexualita kombinují. Nebo romantické přátelství, kdy prožíváme romantické city vůči našemu kamarádovi, ale zase není to sexuální.
Chtěl jsem se vrátit k aplikacím, které můžou do budoucna hrát velkou roli v seznamování, když už Tinder, Bumble a tak dále nebudou mít takový vliv. Zmínila jste aplikace, kde lidi sdílí své zájmy. Já si zase našel v už zmiňovaném článku BBC, že existují aplikace, které podporují to, aby se lidé viděli z očí do očí, aby šli na fyzické rande v reálném životě. Jsou aplikace, které vám například neodhalí plnohodnotně identitu druhého člověka pomocí fotografie, ale postupnou komunikací. Teprve, když si píšete, tak kousek po kousku odhalujete fotografii, abyste věděl nebo věděla, s kým se seznamujete. Nebo jsou aplikace, které vám ani neumožní s druhým člověkem komunikovat dřív, než se vidíte. Viděl jsem inzeráty na sociálních sítích, jako dřív bylo v Bille, v Albertu, ta stěna z lístečky se vzkazy typu chtěl bych jít na rande s tím a tím – to se teď objevuje na Facebooku, na Instagramu a tak dále. Taky jsem viděl na Instagramu od influencerky Tali, která je v českém prostředí poměrně dost populární, že si tam vede jakousi rozhovorovou seznamku s lidmi. Na to asi mladí slyší, ne?
Určitě.
Rozprostřel jsem teď portfolio zleva doprava. Co za vás bude do budoucna hrát zásadní roli v seznamování?
Vyskytují se různé trendy v rámci seznamování nebo zprostředkování seznamování. Myslím, že minulý rok nebo před dvěma lety byly velkým trendem různé textové dokumenty, kdy lidé napsali velký esej, dotazník o tom, co hledají, a nechali ho šířit internetem. Za mě to jenom ukazuje, že lidé hledají příležitosti k seznámení, že většina lidí se shodne na tom, že pokud chci mít partnerský vztah, tak se to musí odehrát v osobní rovině, a že jsou věci, které jsou v seznamování důležitější než vzhled, atraktivita. Myslím, že mainstreamové seznamky jako Tinder hodně táhly k prvnímu dojmu. Je to o fotkách, o tom, kdo se mi líbí a kdo ne. Ale když se ptáme nejmladší generace na partnerské preference, tak mnohem častěji uvádějí emoční blízkost, otevřenou komunikaci a hodnoty, které jsou trochu mimo prvoplánovou atraktivitu. Různé tyto menší seznamky se na to snaží reagovat.
Změna priorit nebo důraz na určité vlastnosti člověka než nutně na ty fyziognomické, souvisí i s tím, že když už mladí lidé jdou do vztahu, tak to myslí hodně vážně, ne? Ženou se i velmi rychle do svatby, dětí?
Jak kdo. Spíš vidíme odsun manželství a rodičovství u mladších lidí. Na jednu stranu určitě je skupina mladých lidí, která má velmi romantické představy. Například sexuální výzkumník Justin Lehmiller dělal výzkum o konsenzuální nemonogamii, o tom, koho víc táhnout otevřené vztahy. Ukázalo se, že nejmladší generace více tíhne k monogamii a že konsensuální nemonogamie láká lidi až okolo třicítky, čtyřicítky. Je tedy jistě skupina mladých lidí, která vidí vztahy velmi tradičně. Ale myslím, že pak je i velká skupina mladých, která přistupuje ke vztahům velmi fluidně, rozmanitě, kriticky ohledně mainstreamových norem o tom, jak mají vztahy vypadat. Hodně experimentují se sexualitou, různými vztahovými formáty a tak dále.
Algoritmus seznamování
Výhoda toho, že se s člověkem vidíte naživo, je například i to, že umělá inteligence za vás nemůže psát zprávy, které si s druhým vyměňujete. Je AI riziko, nebo i pomoc při seznamování?
Asi obojí. Na jednu stranu námChatGPT nebo AI dokáže pomoct vytvořit kvalitní profil. Během online seznamování je extrémně důležité mít fotky, které ukážou, kdo jsme, ale zároveň jsou pravdivé, stejně tak mít skvěle napsaný popisek. Myslím, že v tom umělá inteligence může velmi dobře pomoct. Zároveň věřím tomu, že nám AI může pomoct i se zprávami nebo nám může udělat základní dating coaching o tom, na jaké otázky se mám ptát druhé strany, jak mám rozvíjet konverzaci.
Můžete se s umělou inteligencí radit. Je to takový váš parťák.
Mně to přijde jako skvělé využití umělé inteligence, ale pochopitelně pak ve vztahu jsme sami za sebe. Věřím tomu, že online seznamování je spíš nějaké propojení, než že se tam vytváří vztah. Ten se pak vytváří naživo. Největší riziko umělé inteligence v seznamování vnímám ve vzniku různých botů, které se nás spíš snaží dostat do situace, kdy nás pak scamují, vytáhnou z nás nějaké peníze. Myslím, že jak je umělá inteligence čím dál silnější, tak i toto bývá propracovanější.
Zamluvili jsme budoucnost seznamování. Jak to bude za deset, za dvacet let?
Věřím, že nás čeká rozšíření seznamování online. Možná ne namainstreamových aplikacích, ale myslím, že budou vznikat další menší aplikace, které se budou zaměřovat na různé rozmanité zájmy a preference uživatelů. S důrazem na umělou inteligenci a s tím, že online seznamkové algoritmy se budou pravděpodobně zlepšovat, by mě hodně překvapilo, kdyby význam online seznamování upadal.
Což ale ve výsledku může znamenat, že dojdeme k nějakému stoprocentnímu matchi, ne? Možná nám algoritmy pomůžou k tomu, že dokážou najít člověka, který úplně nejlíp odpovídá našemu životu a třeba se tak můžou i zkvalitňovat vztahy, co myslíte?
Najít algoritmus, který nás skutečně propojí se spřízněnou duší, je asi ambice seznamovacích aplikacích. Ale zatím víme, že seznamky jsou v tom relativně neúspěšné. Algoritmy nám prodávají, že jsou skvělé a že z toho pak jsou ty skvělé matche, ale ukazuje se, že je velmi těžké to odhadnout.