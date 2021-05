Kam s covidovým odpadem? Použité roušky i samotesty patří v pytli navíc do směsného odpadu

U ochranných pomůcek jde bohužel v době pandemie třídění odpadu stranou. Použité roušky i respirátory proto patří do směsného komunálního odpadu.

Jak nakládat s použitými rouškami i testy, poradí Koronafokus Zuzany Machálkové

Správně bychom měli dát ochrannou pomůcku do igelitového sáčku, který pečlivě zavážeme, vložíme ho do pytle s dalším odpadem a ten pak taky zabezpečíme. Nikdy bychom ale roušku nebo respirátor neměli jen tak hodit do odpadkového koše, zvýšilo by se tak riziko nákazy u lidí, kteří pak s odpadem dál manipulují.

V karanténě a izolaci netřídit odpad

Lidé v karanténě nebo ti, u kterých se prokázal covid-19, by navíc podle ministerstva životního prostředí nějakou dobu vůbec neměli třídit odpad. Po dobu karantény by ho vůbec neměli odkládat do barevných kontejnerů.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) doporučuje, aby lidé ochranné pomůcky vložili do pytle o tloušťce minimálně 0,2 milimetru, zavázali ho a na povrchu vydezinfikovali. V případě, že je pytel tenčí, je potřeba použít dva a opět ten vrchní vydezinfikovat.

Pak je potřeba pytle vyhodit do směsného odpadu, rozhodně ale ne mimo kontejnery. Po jakékoliv manipulaci s odpadem by si lidé měli umýt ruce mýdlem a ideálně i nějakou dezinfekcí.

Samotestovací sady do směsného odpadu

Co se týče sad pro samotestování, ministerstvo životního prostředí důrazně doporučuje, že by sady měly být ve směsném odpadu, a to v pytli určeném vyloženě pro tento druh odpadků.

Ve školách ani ve firmách by se rozhodně nemělo stát, že by se ty samotestovací sady povalovaly volně v koších, hrozilo by tak další šíření nákazy koronavirem. I po manipulaci s těmito předměty by si lidé měli umýt a vydezinfikovat ruce.

Vědci vymýšlí postup recyklace

Ideální by přitom bylo roušky a respirátory recyklovat. Inženýři z univerzity v Turínu přišli s tím, že pomocí speciálního postupu by mohli zrecyklovat kolem 78 až 91 procent hmotnosti ochranné pomůcky tak, aby z ní byl průmyslově zhodnotitelný materiál.

Ve Francii zase z chirurgických roušek vyextrahovali umělá vlákna, která by se pak dala využít například v textilním průmyslu. A Australany napadlo vytvořit drť z chirurgických roušek jako plnivo ve stavebnictví.