Chystáte ohňostroj? Většina měst je reguluje, zkontrolujte raději vyhlášky, zní ze Svazu měst a obcí

Nový rok některá města vítají ohňostrojem. Ochránci zvířat a ekologové upozorňují na to, že ohňostroje škodí zvířatům i ovzduší. Města a obce proto ohňostroje omezují. „Je to hlavně v centrech měst, kde je to nepříjemné i nebezpečné pro toho, kdo odpaluje, i pro okolí. Je dobré, aby se lidé podívali na elektronické desky nebo vývěsky, kde by měly být zveřejněny obecně závazné vyhlášky," nabádá výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Praha 22:10 30. prosince 2022

Města a obce můžou omezit ohňostroje a petardy vlastní vyhláškou, ale nesmí třeba zakázat pyrotechniku celoročně a na celém svém území. Mají tedy dost možností regulace, nebo máte tedy dost možností regulace?

Máme možnosti regulace. Já jsem byla starostkou v Jesenici a tuhle vyhlášku jsme také schvalovali z těch důvodů, které jste uváděl. Někdo by to chtěl zakázat na celém území své obce, ale tam spíš je proti Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který říká, že je potřeba umožnit tuto aktivitu, protože je to aktivita, která není zákonem zakázaná, tím pádem je povolena. A ti, co ji chtějí dělat, tak samozřejmě mají právo někdy v roce si ten ohňostroj vypálit.

Ohňostroje, které pořádají města, dělají profesionální pyrotechnici s maximálním bezpečnostním opatřením, aby neohrozili zvěř ani občany, vysvětluje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Poslechněte si rozhovor

Třeba v Praze letos opět platí zákaz odpalování v centru města, taky v přírodních rezervacích a blízko sociálních zařízení anebo blízkosti útulku pro zvířata. Kde ohňostroje regulují další města?

Co já mám informaci, tak reguluje poměrně velká většina měst a je to i z těch důvodů, že v centru je to opravdu nebezpečné. Já bohužel musím říct, že mám i vlastní zkušenost, kdy mého kamaráda asi před 30 lety ohňostroj zabil, protože špatně odpálil tu raketu a vyletěla jemu do oka a vybouchla… takže je to nebezpečné. Je to nepříjemné pro okolí. Pokud někdo chce odpalovat ohňostroj, tak opravdu jednak velká obezřetnost vůči sobě, vůči svému okolí, z bezpečnostních a zdravotních hledisek. Není na to prostor v tom centru Prahy, není.

Kde se reguluje

A víte, kolik měst nebo obcí k těm regulacím letos přistupuje a kde jsou třeba nejpřísnější?

Hlavně je to v centrech měst, kde je to nepříjemné a, jak jsem říkala, i nebezpečné pro toho, kdo odpaluje i pro okolí. Lidé si musí, pokud žijí v nějakém větším městě, nebo i ve své obci, zkontrolovat svoje elektronické desky nebo vývěsky, kde by měly být zveřejněny všechny obecně závazné vyhlášky a podívat se, aby pak neměli problém se sousedy anebo i s městskou policií, aby se podívali, jestli jejich ulice nebo prostor, kde chtějí odpalovat, tak jestli to není zahrnuto v té vyhlášce.

Zmínila jste městskou policii. Povězte, jak se dá dodržování zákazu vymáhat a co případně hrozí někomu, kdo ten zákaz poruší?

Většinou je to uvedeno v té obecně závazné vyhlášce, jaké jsou tam sankce, nebo je tam odkaz na zákony, jaké tam jsou sankce. Je to trošku komplikované pro tu městskou policii, protože ohňostroj trvá 2-3 minutky. Než se dostaví na místo, tak už tam většinou bývají jen krabice nebo zbytky po té odpálené pyrotechnice. Tak je to komplikované, ale snaží se to zjišťovat. Spíš je to o tom, když pak třeba někdo nafotí tu osobu, která dělala ten ohňostroj tam, kde neměla apod.

My jsme mluvili o tom, jak samosprávy omezují zábavní pyrotechniku. Zároveň ale leckde sama města pořádají velkolepé ohňostroje. Není to v rozporu?

Samozřejmě ohňostroje mají lidé rádi, líbí se nám světýlka a tak. Města je mohou pořádat, když jsou zakázané, tak aby si lidé užili pohled na ten ohňostroj a nový rok tímto způsobem přivítali. Tam to dělají profesionální pyrotechnici, dělají to s maximálním bezpečnostním opatřením a to město poskytne radost z pohledu na ohňostroj všem, bezpečně a z místa, kde uzná to město za vhodné, že to neohrozí jak zvěř, tak občany.