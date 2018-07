Nic neřežete, neměříte, jen složíte, představuje Čech ‚hobití noru‘ - zasypanou dřevostavbu

Potštát na Olomoucku si připsal architektonické prvenství. Na okraji města tam vyrostla unikátní zasypaná dřevostavba. Vzhledově připomíná hobití noru pokrytou zeminou. Podle tvůrců je stavba jedinečná ve svém provedení, které vychází z konstrukčních systémů vesmírných stanic a důlních děl. Potštát(Olomoucko) 17:42 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z dvanáctiúhelníkové konstrukce budovy je vidět jen horní oblouk, zbytek je ukryt pod zemí. | Foto: Martina Pouchlá

Základ domu tvoří konstrukce ve tvaru dvanáctiúhelníku. Horní polovina oblouku je nad zemí a v čele prosklená. Před vchodem je malá terasa s posezením. Další stěny a střechu pokrývá zemina, kterou brzy poroste tráva a květiny.

„Jde o rámovou konstrukci z masivního smrku a borovice, která je opláštěná OSB deskami, tedy lepeným dřevem a zaizolována. Vnitřek domu je ze sádrokartonu a člověk se tu cítí jako v klasickém interiéru,“ popisuje tesař Ján Kubaščík, který tříměsíční práci na této pomyslné hobití noře dozoroval.

Bez vody a CO2

Dřevo je ošetřené hydroizolací, která by měla odolat všem vlhkostem zeminy, jež dům kryje. Experti při stavbě pracovali jen se dřevem a vybudování tohoto domu proto nespotřebuje žádnou vodu.

„Produkce skleníkových plynů se u běžné dřevostavby pohybuje okolo 200 tun na jednu budovu. My ovšem nepoužíváme žádný beton ani jiné podobné materiály a s hodnotou CO2 se dostáváme do záporných čísel a to díky tomu, že dřevo při svém růstu oxid uhličitý naopak spotřebovává,“ popisuje další ekologický přínos stavby autor myšlenky Roman Fojtík.

Současný ukázkový prototyp má obytnou plochu asi 10 m2. Uvnitř stojí Naďa Zdražilová a představuje zájemcům všechna zákoutí.

„Úložné prostory jsou umístěny pod podlahou. Veškerá energie, která se vyrobí solárními panely, bude skladována pomocí solárních zásobníků, které jsou uložené právě v tomto prostoru,“ vysvětluje.

Sestav si sám

Cílem firmy je nabízet větší rodinná obydlí, a to stejným způsobem, jako to dělá známá švédská nábytkářská společnost.

„Chceme tyto domy posílat po celém světě – stačí si vybrat na internetu a sestavit si svůj vlastní dům a my vám pošleme kompletní stavbu včetně návodu na použití,“ přibližuje Roman Fojtík své plány. Zákazník nemusí nic řezat ani měřit, jednoduše si svůj nový dům sestaví podle návodu.

Že se Roman Fojtík nebojí ambiciózních vizí, napovídají i dvě fotografie, které do prototypu své stavby umístil. Je na nich Steve Jobs a Elon Musk.