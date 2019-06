Téměř sto let stará loď olomouckého veslařského klubu se vrací na vodu, na Vltavu v Českém Krumlově

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Loď si prohlédla Andrea Poláková

S lodí jel na akci oslavující svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody, i olympionik Václav Chalupa. „Je to loď plátová, vyrobená z kanadského červeného cedru, což je materiál relativně lehký, ale hlavně odolný vůči vodě,“ popisuje Chalupa Českému rozhlasu Olomouc.

Loď měří necelých deset metrů a váží asi čtyřicet kilogramů. Pohromadě drží jen díky nýtům. „Ty pláty jsou přes sebe přeskládané a snýtované. Loď je plná takových drobných žebírek, která tvoří konstrukci, a navrch je všechno nalakováno lakem, který zajišťuje, že vše drží pohromadě a dovnitř neteče,“ dodává veslař.

A jak se držiteli medaile z olympiády v Barceloně na historické lodi jezdí? „Záleží, jak to berete. Já to beru z hlediska nostalgie, takže krásně. Jinak to samozřejmě s moderními loděmi už nemá skoro nic společného a já se do té lodi skoro ani nevejdu, jak jsem velký,“ usmívá se.

Loď byla vyrobena téměř před sto lety v Německu. Od počátku 40. let minulého století sloužila veslařskému klubu v Olomouci. Teď ji na vodu vrací odchovanec klubu a majitel českokrumlovské společnosti Voroplavba Radek Štovíček.

„Loď má momentálně domov v Českém Krumlově. Vytvořili jsme prostor u pivovaru, kde budou vystaveny tyto lodě po celou vodáckou sezónu. Lidé se budou moci podívat, jak vypadá tento dvojskul, a spolu s ním bude vystaven ještě skul, na kterém začínal veslovat tatínek Václava Chalupy a učil se na něm i Vašek Chalupa v Jindřichově Hradci,“ doplňuje.

Společnost Voroplavba, ve které působí právě i Václav Chalupa, chce historickou loď renovovat. „Potřebuje obrousit a oškrábat starý lak, je tam spousta děr, které vznikly tím, že dřevo po letech prasklo, některá žebra jsou také trochu poškozena a je tam spousta detailů, které bychom rádi uvedli do původního stavu, aby ta loď byla tak, jak má být,“ říká.

Ve středu večer se loď představí na svatojánských slavnostech Navalis u Karlova mostu v Praze. Zapojí se do historické regaty, která vypluje ve 20 hodin. Poté se vrátí do Českého Krumlova, kde ji lidé mohou vidět u místního pivovaru v loděnici společnosti Voroplavba.