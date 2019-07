Střecha je novodobé náměstí. Chceme dostat lidi na střechu Lucerny, říká kavárník Ondřej Kobza

Na jeho nápady narazíte na každém kroku. Nejen v Praze. Je podepsaný pod venkovními šachovými stolky a piány v ulicích, založil několik kaváren a inicioval třeba akce Malostranské dvorky nebo Mozart na poště. Své projekty prý nevymýšlí, ale nechává se unášet. „Momentálně jsem nejvíc unešený ze střechy Lucerny, na které pracuju už pět let,“ popisuje kavárník Ondřej Kobza pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 20:50 21. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Naráží přitom na svůj nejčerstvější projekt – snaží se totiž, aby střecha pražské Lucerny byla trvale přístupná i veřejnosti. Zatím ho to stálo čtyři miliony korun a pět let života, výsledky se ale dostavily. Až do konce října si lidé mohou přijít prohlédnout střechu Paláce Lucerna. A na ní třeba i novou výstavu Jak Lucerna povznesla velkoměstský ráz Prahy.

„Jsem rád, že se lidé mohou dozvědět o slavném rodě Havlů. I kdyby se pan prezident prezidentem nestal, byla to velmi významná rodina a hodně málo lidí zná podrobnosti. Lidé si pletou dědečka, strýce…“ vysvětluje v rozhovoru s Vojtěchem Bidrmanem Ondřej Kobza.

U Lucerny prý ale Ondřej Kobza skončit nechce. „Naším plánem není udělat jednu střechu. Chceme tím nakazit i další střechy,“ zdůrazňuje. „Střecha, to je novodobé náměstí, náměstí 21. století! Tím, že to prosadíme, získáme strašně moc plochy ve městech. Hodně nás zajímá zelená střecha, jde ale hlavně o to, aby to bylo místo, kde se lidé mohou setkávat.“

Dodává, že Ve Francii i Londýně už platí zákon, že každá nová budova zelenou střechu mít musí.

Další projekty

Ondřej Kobza je podepsaný pod řadou projektů – například pod veřejnými šachovými stolky nebo piány na ulici. A momentálně už uvažuje o dalších. Dalším z jeho nápadů je oživení staroměstské tržnice, kde by mohlo vyrůst multifunkční gastronomické centrum.

„Před sto lety byly tržnic desítky. Dnes jsou supermarkety, a tak tržnice nemohou plnit stejnou roli jako tehdy, je to ale další typ veřejného prostoru, který mě zajímá. Takže komunikujeme s městem a nabízíme zkušenosti,“ popisuje.

„Město si musí říct, jestli tam chce víc nóbl jídlo a pití, nebo spíš proměnlivost: jeden týden něco pro děti, další týden skvělou konferenci. Tohle by spíš zajímalo nás – aby v centru Prahy vzniklo něco normálního pro normální lidi.“