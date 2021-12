Za rok prodal firmu a věnoval jeden a půl miliardy na pomoc vážně nemocným dětem. Jaký je Ondřej Vlček?

Patří ke stovce nejbohatších Čechů, stojí za jedním z největších obchodů v historii českého byznysu a společně se svojí ženou založil největší soukromou nadaci v zemi. Právě taková „nej“ se pojí s podnikatelem a filantropem Ondřejem Vlčkem. Člověkem, který v jediném roce prodal společnost a věnoval přes miliardu korun na pomoc nemocným dětem. Jaký byl rok úspěšného manažera a výkonného ředitele antivirové společnosti Avast? Příběh roku Praha 10:38 26. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Vlček (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

„Já jsem byl fakt posedlej počítačema. Našel jsem si to svoje téma hrozně brzo a propadl jsem mu. Zajímalo mě, jak to funguje vevnitř a jak bych mohl něco naprogramovat – to bylo tak od devíti let a pak už jsem se tomu věnoval ‚na plný pecky‘ až do vysoké školy,“ vzpomínal pro Český rozhlas Plus na svoje začátky s počítačem Ondřej Vlček.

Do softwarové firmy Avast se dostal už v roce 1995 jako brigádník, před dvěma lety pak usedl do jejího čela. „Ahoj, já jsem Ondra Vlček a od července řídím Avast. Mám práci, kterou miluju a která mě baví už víc než 20 let a za nic na světě bych ji neměnil. Odtud chráníme víc než 400 milionů lidí po celém světě – jejich počítače, mobily, fotky, bankovní účty, vzpomínky,“ představil se tehdy na sociálních sítích.

Letos v srpnu Ondřej Vlček oznámil, že Avast prodává americké společnosti NortonLifeLock. Fúze za v přepočtu víc než 180 miliard korun se tak řadí k největším obchodům v českém byznysu. „Jedná se o obchod, který je v jednotkách miliard dolarů – to z něj dělá veliký obchod na české či středoevropské poměry. Asi se to úplně nedá srovnat s něčím, co by se dělo za poslední rok, nebo spíš za poslední desetiletí,“ míní poradce společnosti Deloitte Jan Brabec.

Jmění Ondřeje Vlčka se odhaduje na víc než čtyři miliardy korun. A právě číslo čtyři ho provází i dál. V letošním roce totiž věnoval skoro 40 procent svých úspor na pomoc nemocným dětem a s manželkou Katarínou založil rodinnou nadaci.

„Já jsem přes čísla. Studoval jsem matiku a prostě mám k číslům vřelý vztah. Tu mnemotechnickou pomůcku, kterou jsme tam zvolili, zhruba odpovídá našemu věku. To znamená, že my jsme čerství čtyřicátníci, takže to číslo jsme chtěli, aby bylo kolem 40 procent,“ říká.

Jedná se tedy asi o jeden a půl miliardy korun. Část sumy půjde mimo jiné na vybudování dětského hospice a paliativního střediska v Praze, uvedl letos na jaře Vlček v pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu Dvojky.

„My to bereme i jako investici. Hodně přemýšlíme o předávání majetku našim dalším generacím. Máme tři syny, takže jak jim vlastně co nejsmysluplněji tu nadaci předat a ta nadace nám přišla jako skvělý mechanismus, aby si děti uvědomily, že peníze můžou tvořit nějakou větší hodnotu, která nás přesáhne,“ vysvětluje. Za svůj přístup k dárcovství se letos Vlček stal Osobností roku v anketě Křišťálová lupa.