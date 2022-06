Online porady zvyšují efektivitu, ale brzdí kreativitu, shrnuli vědci dva roky po začátku pandemie

Po dvou letech, kdy kvůli protiepidemickým opatřením výrazně přibylo videohovorů a videokonferencí, vědci shrnuli jejich hlavní přínosy i nevýhody: mohou urychlit a zefektivnit pracovní porady, ale jen v některých případech. Pokud je potřeba vymýšlet nová řešení a nápady, je podle vědců virtuální spojení spíše na škodu a brzdí kreativitu. Praha 7:00 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Online porada | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Je dobré přemýšlet, co je cílem porady, a podle toho volit formu,“ vysvětluje psycholožka Zuzana Pavelcová z institutu Re:life. „Online kontakt tlačí na to, abychom to udělali účelně, rychle.“

Když je ale potřeba vymýšlet originální nápady, při virtuálním setkání jich člověka napadne méně než v osobním kontaktu. Ukázala to série pokusů, kterou uspořádala Melanie Brucksová z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Výzkum publikoval prestižní odborný časopis Nature.

Nové pokusy také ukázaly, že lidé, kteří jsou spolu v místnosti a něco vymýšlejí, různě těkají očima z místa na místo. Kdežto když spolu mluví přes kameru a obrazovku, více se soustředí jeden na druhého a častěji se navzájem dívají do očí.

To podle psychologů vyčerpává pozornost a chybí uvolnění tolik potřebné pro tvorbu nápadů. „Musíme se víc soustředit a dřív se mozek unaví,“ dodává Zuzana Pavelcová.

Nemusí to samozřejmě platit pro každého, někteří lidé snášejí kontakt přes kameru a obrazovku lépe než jiní. Většina lidí ale odpovídá tomu, co výzkumy zjistily. Potvrzuje to i Zuzana Pavelcová ze své praxe:

„Když mají něco složitějšího k přemýšlení, preferují se potkat. Naopak pro pravidelný účelný meeting preferují online – mají poradu ‚na jedno ucho‘ a mohou si dělat stranou jinou práci, nemusejí u všeho být.“