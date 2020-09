Získat titul bakaláře online lze už i v Česku, prvenství drží teologická fakulta v Olomouci

Studium teologie čistě v online formě nabízí od letošního října Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt připravovali na tamní Cyrilometodějské teologické fakultě dva roky a během jarní karantény si autoři projektu mohli vyzkoušet zátěžový test naplno. Program akreditovala Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci ve středu. Olomouc 6:17 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akademický titul (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels

„Žádná česká univerzita dosud neumožňovala studovat čistě online, naši studenti nemusí překročit práh školy proto, aby získali bakalářský titul,“ říká manažerka online programu Veronika Müllerová.

Česko se učí online. ‚Na plošnou digitalizaci výuky je potřeba mnohem víc času,‘ říká zakladatel startupu Číst článek

Možnost získat titul bakaláře či magistra prostřednictvím internetového připojení nabízejí českým studentům vysoké školy v zahraničí nebo zřizované ve spolupráci se zahraničím. Některé vyžadují alespoň částečně osobní účast na výuce, podle Veroniky Müllerové ale Palackého Univerzita nabízí plnohodnotný program bez fyzické přítomnosti ve škole.



„Videopřednášky, semináře, zkoušky. Internetové prostředí je připraveno tak, aby vyučující poskytli studentům nejlepší možné prostředí pro studium včetně osobních konzultací, které budou probíhat přes internetové aplikace. Můžeme tak propojit svět teologie napříč městy, ale i kontinenty,“ říká děkan teologické fakulty Peter Tavel.

Výuka z Říma

Jeden příklad za všechny? Profesor Lubomír Žák žije a vyučuje na univerzitě v Římě. Teologii ale bude učit také na Univerzitě Palackého. Online. Nezáleží, zda své konzultace povede z „věčného města“ nebo třeba z New Yorku.

„Na druhou stranu: nepřijet během studia do Olomouce by byla škoda. Proto umožníme zájemcům i osobní účast na některých interaktivních seminářích, pokud budou mít zájem,“ dodává garantka nového studijního programu Gabriela Vlková a potvrzuje, že jde skutečně o české prvenství.

Odlišná kvalita jarní online výuky? ‚Rozdíly mezi žáky jsou vždycky, nevidím v tom tragédii,‘ říká učitelka Číst článek

„Ve světě podobné programy existují, ale u nás je to první vlaštovka. Věříme, že to fungovat bude, ostatně jsme si to vyzkoušeli během minulého jarního semestru, kdy byly zavřené školy,“ říká Vlková.



Stejně jako ostatní programy na státních vysokých školách, tak i tento online program je možné studovat zdarma bez placení školného. Velkou část obsahu si zapsaní studenti mohou kdykoliv projít ve formě video přednášek. Jednou za týden ale tvůrci kurzu naplánovali živý webinář. V jeho rámci bude možnost online diskuse a práce nad zadanými tématy. Studenti se zapisují na tříletý program.

Během letošního roku se v České republice rozhodly i jiné vysoké školy podat žádost u Národního akreditačního úřadu, aby mohli jejich studenti získat titul bakaláře online v plně distanční formě, už dříve o tom informovala soukromá Unicorn University, ale ta chce tuto možnost spustit až v příštím školním roce.