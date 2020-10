Pokud bude distanční výuka trvat déle, významně to ovlivní perspektivy dětí, varuje školní inspektor

Tuzemské školy kvůli koronaviru přecházejí na distanční výuku. Hrozí ale, že z ní kvůli tomu vypadnou žáci ze sociálně slabých rodin. „Nepochybně tu zase nějaký podíl takových žáků bude, už s tím ale existuje zkušenost. Školy samy to nezvládnou, ale další instituce jim budou pomáhat tyto děti do vzdělávání zařadit,“ slibuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Interview Plus Praha 18:09 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zatloukal | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Na jaře se třeba kvůli absenci připojení k internetu do vyučování nezapojily tisíce dětí. Teď by jim i samotným školám podle Zatloukala měla pomoci třeba Agentura pro sociální začleňování spolu s odbory sociálně-právní ochrany dětí či neziskovými organizacemi, které prý sehrály velmi pozitivní roli už na jaře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Za předčasné Zatloukal považuje úvahy o tom, že by žáci, kteří se nezapojí do online výuky, museli opakovat ročník. „Spíš jde o to vytvořit podmínky pro to, abychom to období využili tak, že ty ztráty budou co nejmenší. A po návratu žáků do škol digitální technologie zefektivní i prezenční výuku,“ zdůrazňuje.

Každý občas potřebuje pracovat trochu jinak, říká psycholožka. Učit se doma některým dětem vyhovuje Číst článek

Školy se přizpůsobí

Stát by podle Zatloukala měl být „aktivní v zajištění konektivity“, aby zajistil, že ani děti ze sociálně slabých rodin nezůstanou bez vzdělání.

„Konektivita je velký problém na straně žáků i učitelů. Podmínky pro to může vytvářet škola, aby žáci měli k dispozici digitální technologie. Potřebuje ale podporu zřizovatele,“ upozorňuje ústřední školní inspektor.

Současná situace podle něj ukázala, že školám schází systémová podpora ze strany zřizovatelů – těch je v Česku okolo 3,5 tisíc. Velké kompetence v oblasti vzdělávání mají také kraje. A ministerstvo školství má jen omezené nástroje, které může využívat.

„Decentralizovaný systém není chyba, ale chybí zde nějaký střední článek k podpoře škol. V jednotlivých krajích je systém podpory různý a není koordinovaný,“ podotýká Zatloukal.

Ukázalo se také, jak velký vliv má na vzdělávání žáků jejich rodinné prostředí, které významně ovlivňuje úspěšnost jejich vzdělávací dráhy a v důsledku i budoucí pracovní uplatnění dětí.

Zatloukal soudí, že český vzdělávací systém je velmi flexibilní. Pokud by distanční vzdělávání trvalo déle než několik týdnů, školy by se s tím určitě vypořádaly. „Otázkou ale je, jaký dopad by to mělo na perspektivy žáků a jejich uplatnění. Byl by to velký problém s velkými dopady na vzdělání i na ekonomiku, které by se ale projevily až v delším horizontu,“ uzavírá.

Poslechněte si záznam Interview Plus.