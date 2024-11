Opět učit italštinu – takové přání měla stoletá Janešová. Splnilo se jí díky Ježíškovým vnoučatům

Znovu někoho učit italštinu. Takové přání měla stoletá Jarmila Janešová, která se podílela na vzniku mnoha jazykových příruček a mimo jiné byla i dlouholetou překladatelkou. V Domově pro seniory v Kůsově na Prachaticku, kde v současnosti žije, žádného zájemce o výuku italštiny nenašla. Přání se jí splnilo až díky rozhlasovému projektu Ježíškova vnoučata, který letos pokračuje pátým rokem. České Budějovice 16:07 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dala jsem do toho všechno, co jsem věděla za celý život. Vše, co jsem si naučila. Vy si to přečtete a řeknete, jestli je to dobrý, nebo není,“ říká už stoletá Jarmila Janešová, které přijelo její Ježíškovo vnouče, 22letá Alžběta Lavřincová, která už třetím rokem studuje italštinu na Jihočeské univerzitě. Ze setkání s Jarmilou je doslova nadšená.

1:52 Fotbalisté Liberce splnili přání Ježíškových vnoučat. Vydali se na besedu mezi seniory do Alzheimer Centra Číst článek

„Potkala jsem se tady s hrozně inspirativní, energickou paní, která je úplně neskutečná, že i ve svých letech má tolik chuti do toho někoho učit. Věřím, že budeme dobré kamarádky a že si určitě budeme mít o čem povídat,“ komentuje Alžběta setkání.

Do projektu Českého rozhlasu se přihlásila proto, že někomu chtěla udělat radost. „Asi z nějakého pocitu, že mám dost času a dost energie na to někomu nějaký čas zlepšit. První, co jsem viděla, byla ta paní Jarmila. Říkala jsem si, to je určitě nějaký osud,“ vzpomíná Alžběta.

Jarmila Janešová je ve svých letech v neuvěřitelné kondici a má hodně elánu. Její tajný lék je brát život s nadhledem. „Neměla bych upouštět od optimismu, to je základ všeho mého úspěchu,“ prozrazuje Jarmila.

Marii Káňovou, vedoucí sociálního úseku Domova pro seniory, tohle setkání dokonce dojalo. „Dojímá mě to, protože naše paní Janešová je prostě úžasný človíček, který nejenom okolí, ale i nám všem tady dodává mnoho síly, leckdy v takhle těžké práci,“ říká.

Ježíškova vnoučata splní přání dalším 30 klientům v tomto domově pro seniory.