Opozice nemá jasný postoj, jestli podporuje Ukrajinu, nebo ji chce vydat Putinovi, tvrdí Michálek

Koaliční strany chtějí na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny řešit Andreje Babiše. Vadí jim e-mail, ve kterém žádal po spolupracovnících kompromitující materiály na ministra zahraničí Jana Lipavského. Podle jeho stranického kolegy Jakuba Michálka dochází ke zpochybňování lidí hájících české bezpečnostní zájmy: „Opozice nemá jasný postoj, jestli podporuje Ukrajinu a souhlasí s dodávkami zbraní, anebo jestli je chce přerušit a vydat ji Putinovi.“ Interview Plus Praha 19:35 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

Uniklý e-mail je podle něj jen střípkem do mozaiky zpochybňování bezpečnostních zájmů, které není záležitostí jediného člověka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu České pirátské strany

„Je to věc určitého trendu, kdy lidé už jsou unaveni tím, jak dlouho ten válečný konflikt probíhá. Třetina lidí kvůli tomu má hluboko do kapsy, to je třeba vnímat. Ale na druhou stranu, pokud chceme uspět, tak jedinou cestou je vytrvalost,“ zdůrazňuje poslanec pro Český rozhlas Plus.

Michálek se nedomnívá, že by hnutí ANO jako celek zpochybňovalo příslušnost Česka k Západu, občas z něj ale zaznívají výroky, které to narušují:

„Obáváme se, abychom se nevydali tou nebezpečnou cestu vedoucí k pádu Ukrajiny, jako nyní vidíme ve Spojených státech, kde republikáni zpochybňují pomoc Ukrajině a volají po izolování se od Evropy. Vidíme to i u Orbánovců a náznaky byly i v Polsku a na Slovensku,“ uvádí.

‚Udělejte mi podklady na toho zm**a.‘ Babiš chtěl citlivé informace o Lipavském Číst článek

Sněmovna by si proto měla na mimořádné schůzi ujasnit, že v českém zájmu není pád Ukrajiny: „Laxnost Evropy v minulosti vedla k tomu, že Putin obsadil Krym. Teď by převzal celou Ukrajinu a další na řadě by bylo Pobaltí či expanze do střední Evropy. A to si nemůžeme dovolit,“ dodává Michálek s tím, že ruská rozpínavost je podle vládní Bezpečnostní strategie největší hrozbou pro českou suverenitu.

Falešné vize míru

Podle Lipavského začíná být Babiš kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením země. Michálek dále kritizuje jeho lavírování v otázce pomoci Ukrajině:

„Brázdí vlny populismu, že zde existuje nějaká jednoduchá možnost ukončit podporu a nastane skvělý mír. To je politika appeasementu, která vedla k mnichovskému diktátu. My Češi musíme dobře vědět, co znamená, když někdo rozhoduje o jiném národu bez něj,“ podotýká pirátský poslanec.

Babiš sháněním kompromitujícího materiálu na Lipavského nepřekvapil Číst článek

Impuls k jednání o míru podle Michálka musí vycházet z ukrajinské strany a Česko v takovém případě může nabídnout roli prostředníka: „Ale představa, že budeme na Ukrajinu tlačit, aby obětovala svou bezpečnost a umožnila Rusku zabrat její území, to by byla jen otázka času, než by (Rusové) pokračovali dále.“

„Když posloucháte Babišovy projevy ve sněmovně, tak se mu tam vždycky vloudí falešné scénáře o míru na Ukrajině, kterého dosáhneme tím, že přestaneme dodávat zbraně. To si musíme vyjasnit a bude i na opozici, aby ukázala voličům, jestli je připravena Ukrajinu bránit, anebo pojede na vlně populismu,“ uzavírá poslanec.

Nezpochybňují spojenecké závazky Česka i někteří členové Pirátské strany? Poslechněte si celý rozhovor výše.