ORAZEM: Masky a kostýmy zachvátily Londýn. Skončil legendární pouliční festival Notting Hill

Směsicí tance a barev vyvrcholil v pondělí tradiční pouliční festival v londýnské čtvrti Notting Hill. Dvoudenní oslava afro-karibské kultury každoročně z domů vyláká až dva miliony návštěvníků, čímž se stala druhým největším karnevalem na světě hned po legendárním Rio de Janeiru.

Karneval v ulicích čtvrti Notting Hill v západním Londýně, navštíví za dva dny více než milion lidí. Koná se od roku 1966 a vrcholí velkým maškarním průvodem.

