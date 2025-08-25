ORAZEM: Masky a kostýmy zachvátily Londýn. Skončil legendární pouliční festival Notting Hill
Směsicí tance a barev vyvrcholil v pondělí tradiční pouliční festival v londýnské čtvrti Notting Hill. Dvoudenní oslava afro-karibské kultury každoročně z domů vyláká až dva miliony návštěvníků, čímž se stala druhým největším karnevalem na světě hned po legendárním Rio de Janeiru.
