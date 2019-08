VIDEO: Orlojářské řemeslo má naději. Dvanáctiletý chlapec si postavil vlastní stroj ze stavebnice

Dvanáctiletý chlapec z Jihlavy postavil ve Vojtěchově u Nového Města vlastní orloj. Vytvořil ho ze stavebnice Merkur, ze které je složený vnitřní mechanismus. Vojtěch Blažek sestrojil mechanismus s pohyblivými figurkami, zvonkem a časovou rafičkou. Orloj na půdě zahradního domku u chlapcových prarodičů odbíjí každou hodinu. Přitom se točí figurky řemeslníků nebo faráře a kokrhá kohout. Hodinová rafička ukazuje i pozici Slunce na obloze. Jihlava 11:35 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stroj chlapec spustil v létě. Jeho podobu a fungování konzultuje přímo se správcem pražského orloje, uvedl v reportáži Český rozhlas Vysočina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vojtěch Blažek - stavitel orloje

„Jelikož jsem se ho na to ale zeptal na poslední chvíli, tak pak jsem už ty velký převody nestihl udělat a ty složitější výjevy jako je měsíček, sluníčko, aby se to opravdu pohybovalo, to se plánuje až do budoucna,“ neskrývá odhodlání teprve dvanáctiletý chlapec.

Na návštěvu pražského Staroměstského orloje vzpomíná i dědeček talentovaného hocha František Blažek: „Byl pozvaný dovnitř, tak nějak to všechno dělá, ale spíš podle svého. Ke skutečnému to má ještě daleko, ale je to jeho vzor.“

Orloj ze starých skříní

Vše začalo pohyblivými betlémy a mlýnky na zahradě. Děda František mladého stavitele podporuje i jako dodavatel materiálu – například překližky, ze které jsou točící se postavy.

,Bez posudku a na poslední chvíli.‘ Část pražského orloje při loňské opravě špatně přemalovali Číst článek

„Třeba slabá překližka pětimilimetrová, to jsou vlastně stěny od starejch skříní, když se něco likviduje,“ vysvětluje František Blažek.

Svůj orloj chce chlapec dál vylepšovat a inspiraci čerpat v tom pražském, který je podle něj mnohem hezčí zevnitř než zvenku. To, co turisté vidí, je prý jen takové pozlátko, mladý stavitel si našel zalíbení ve strojích a obdivuje jiné krásy.

Vojtěchovský orloj tak stejně jako ten pražský odbíjí, postavy se točí a kohout hlasem harmoniky kokrhá, ručička vedle ukazuje hodinu a vyčíst z něj jde i východ a západ slunce.

Další pohyby vesmírných těles jako například měsíce plánuje Vojtěch Blažek doplnit zase o víkendech a prázdninách strávených na zahradě u prarodičů.

Fotogalerie (6)