Budějovický Bosch chce být nekuřácký. ‚Hrubé pošlapání práv zaměstnanců,‘ reagují odbory

Areál českobudějovické firmy Robert Bosch bude od příštího roku nekuřácký. Proti jsou odboráři, podle nichž jde o hrubé pošlapání práv zaměstnanců. Zákaz může ovlivnit i jednání o růstu platů. V úterý to řekl zmocněnec odborového svazu Kovo Jihočeského kraje Jan Janoušek. Bosch bude nekuřácký od 1. ledna 2022, sdělil v úterý mluvčí Bosch Group Pavel Roman. České Budějovice 19:32 21. září 2021 Budějovický Bosch, jenž patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, skončil loni ve ztrátě po zdanění 121,9 milionu korun (ilustrační foto)

Ve firmě začne 4. října kolektivní vyjednávání o mzdách. Odbory žádají na příští rok růst o šest procent, uvedla v úterý v tiskové zprávě vedoucí jihočeského regionálního pracoviště odborového svazu Kovo Pavlína Jirková. Bosch je s 3800 pracovníky jeden z největších zaměstnavatelů v kraji.

„Nezpochybňujeme škodlivost kouření pro zdraví člověka, hájíme pouze zásadní a nezadatelné právo každého občana, a tím je osobní svoboda. Odbory hájí a budou hájit práva zaměstnanců. A svoboda rozhodování k tomu patří. Každý by se měl sám rozhodnout, jak se svým zdravím naloží,“ uvedl předseda odborů budějovického Bosche Stanislav Jindra, který nekouří. Jindra letos kandiduje do sněmovny za ČSSD.

Odborový svaz Kovo firemní odboráře podporuje. Podle Janouška nemá zákaz kouření oporu v zákonech.

„Žádný zaměstnavatel nemá právo svým zaměstnancům zakazovat cokoli, co jim coby svobodným občanům nezakazuje zákon. Takové opatření by se mohlo stát nebezpečným precedentem k dalším zákazům. Zakazovat plošně něco, co se kupuje, prodává, se nám zdá nesprávné. A hlavně je daleko nebezpečnější, když lidé budou kouřit v zákoutích, někde ve skladech, než když mají oficiální místa, kde se dá kouřit,“ popsal Janoušek, také nekuřák.

Nerovnost mezi zaměstnanci

Podle Jindry je v každé firmě víc problémů, jež dopadají na zdraví lidí. Jmenoval práce ve vnuceném tempu, noční směny či jednostranné zátěže rukou. Odborářům také vadí, že proces odvykání kouření vnáší nerovnost mezi zaměstnance: zatímco kuřáci získají odvykací benefity, nekuřáci nic.

Plán zakázat kouření ovlivní podle odborů i kolektivní vyjednávání na příští rok, i když jeho hlavním tématem budou platy. „Vstřícnost, především výrobní části zaměstnanců, k nepopulárním opatřením, jako jsou konta pracovní doby, se bude odvíjet od plánu firmy stát se nekuřáckou firmou,“ vysvětlil Jindra.

Odboráři udělali i anketu mezi zaměstnanci. Zapojilo se jich kolem 1100, všichni byli pro zachování kuřáckých míst, včetně řady nekuřáků. „Měli jsme i opačné anketní lístky (pro zákaz kouření), ty nám nikdo nevyplnil,“ řekl Jindra. Vedení firmy na výsledky ankety nereagovalo, dodal.

Postoj dalších firem

Bosch není první firmou v kraji, která kouření zakázala. Od ledna se nekouří ve firmě Viscofan CZ, která vyrábí v Českých Budějovicích umělá střívka pro potravinářský průmysl. Společnost má 630 zaměstnanců, část chodí o přestávkách s cigaretou mimo areál. Jiná je situace v Budějovickém Budvaru se 670 pracovníky.

„Náš areál pivovaru je nekuřácký, ale máme v areálu pět míst vyhrazených přímo pro kuřáky. V nejbližší době by se to měnit nemělo,“ řekla v úterý PR manažerka Budvaru Markéta Ježková.

Budějovický Bosch skončil loni ve ztrátě po zdanění 121,9 milionu korun. Předloni byl v zisku téměř 633 milionů. Tržby klesly o 21,3 procenta na 17,4 miliardy korun. Příčinou byla nižší poptávka kvůli koronakrizi.