Osamělý život je pro zdraví stejné riziko jako kouření, uvádí odborná zpráva amerického federálního úřadu

„Víme, že osamělost je vcelku běžný pocit, který má mnoho lidí. Je to něco jako hlad nebo žízeň. Je to pocit, který k nám tělo vysílá, když chybí něco, co potřebujeme k přežití,“ uvedl Murthy v rozhovoru s agenturou AP. Osmdesátistránková zpráva jeho úřadu má zvýšit povědomí o tom, že osamělost představuje i zdravotní riziko a může zdravotní systém stát miliardy dolarů ročně.

Podle Murthyho osamělých lidí přibývá kvůli menší oblibě církevního a komunitního života, roste také počet jednočlenných domácností a situaci výrazně zhoršila i pandemie covidu-19 a nástup nových technologií. Podle průzkumu lidé nyní tráví s přáteli méně času než dříve, v roce 2020 to bylo v průměru asi 20 minut denně, přitom před dvěma desetiletími to ještě byla hodina denně. Nejvíce omezili čas strávený s přáteli mladí lidé mezi 15 a 24 lety.

Podle zprávy zvyšuje osamělost riziko předčasného úmrtí až o třetinu, a proto Murthy vyzval zaměstnavatele, školy i rodiče, aby si uvědomovali, že osobní setkávání má pozitivní efekt na duševní i tělesné zdraví. Velkou výzvou jsou podle něj sociální sítě a způsob, jak je využívat a nepřipravit se přitom o interakce tváří v tvář.