Ladislav Slapnička se dostal na invalidní vozík před čtyřmi roky, kdy přestal cítit nohy kvůli zánětu míchy. Pochází z Mostu, většinu týdne teď ale tráví v Praze na internátu Jedličkova ústavu. Láďa nepřestal sportovat, hraje basket nebo florbal a na vozíku se naučil i seskákat schody. Dlouhodobě mu pomáhá Centrum Paraple. Dobrý den Radiožurnálu Praha 7:00 2. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Láďa v areálu pražského Jedličkova ústavu, kde je i hřiště na basketbal | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Zkusím štěstí, jestli ten koš trefím na první pokus,“ směje se Láďa v areálu pražského Jedličkova ústavu, kde je i hřiště na basketbal. Levou rukou ovládá vozík, pravou při jízdě dribluje nebo si basketbalový míč přidržuje na klíně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Osmnáctiletý Ladislav: Na vozíček mě dostal zánět míchy, teď se snažím žít sportem

Na vozíku hraje aktivně vedle basketbalu i florbal, dokáže na něm seskákat obrubníky i několik schodů a ukazuje také točení na zadních kolech.

Triky na vozíčku už od spinálky

„Točím se takhle dokola a už to zvládám i jednou rukou. Jak dlouho jsem se to učil? Začal jsem už v Motole na spinálce, kde na mě všichni koukali. Jak ale říkám – vozíčkář není vozíčkář, pokud neumí jezdit po zadních,“ usmívá se osmnáctiletý Ladislav.

Naráží na rok 2021, kdy se dostal na spinální jednotku, tedy na vysoce specializované pracoviště zaměřující se na pacienty s poraněním míchy.

3:12 Paul vyrobil křeslo pro papeže i přes to, že je na vozíku. ‚Doufám, že mu padne jako bota šitá na míru‘ Číst článek

„14. června 2021 jsem ráno odešel do školy, bylo pandemické období, tak mě tam otestovali na covid a pak mi najednou bylo špatně od žaludku, tak jsem šel domů,“ začíná vyprávění Ladislav. Tehdy chodil do 8. třídy základní školy, bylo mu 14 let. „Lehl jsem si do postele s bolestmi a najednou mě začalo brnět celé tělo. Začalo to od nohou, postupovalo to nahoru. Během hodiny jsem ochrnul a už jsem letěl vrtulníkem.“ Lékaři to přisuzují autoimunitnímu zánětu míchy, který mohl vzniknout v důsledku virové infekce nebo selhání imunitního systému.

„Z toho dne si až na vrtulník moc nepamatuji. Mám jen střípky. Třeba, že mi v nemocnici nabídli oběd. Byl to guláš, který jsem odmítl. Byl jsem pak i na umělé výživě. Nemohl jsem polykat, začínal jsem na fakt droboučkých kouscích jídla,“ vzpomíná na dobu před čtyřmi roky Ladislav Slapnička. „Ruce se podařilo zachránit. O nohách vím, ale necítím je. Cítím jen malíček na levé noze.“

Začátky na vozíku

V začátcích Láďovi psychicky pomáhala rodina a kamarádi. Výraznou roli sehrálo i Centrum Paraple. „V Parapleti jsem byl snad už na pěti pobytech. Během toho prvního jsem řešil nastavení vozíku, abych správně seděl. Také fyzioterapii a další věci typu škola, auto.

Zdravotní sestra na vozíku: Připadám si jako slon v porcelánu. Zvlášť když vrchní přejedu nohu Číst článek

Prostě obecně postup v tom mladém životě, abych dal ten začátek bez starostí,“ chválí Láďa obecně prospěšnou společnost založenou v roce 1994 Zdeňkem Svěrákem a Svazem paraplegiků.

Ladislav by sám chtěl do budoucna fungovat jako peer mentor, na střední škole Jedličkova ústavu studuje prvním rokem sociální činnost. „Chtěl bych pomáhat lidem, a to nejlépe po poškození míchy.“

Auto jako svoboda

V týdnu bydlí středoškolák na internátu bezbariérového Jedličkova ústavu, na víkendy jezdí domů do Mostu. Od loňského prosince má řidičský průkaz, tak se na zápasy nebo právě za rodinou vozí sám. „Strašně mě to řízení baví a miluji na tom tu svobodu, že na nikom nejsem závislý. Dřív mě vozil do školy táta a teďka už jezdím sólo,“ pochvaluje si Ladislav, který za dva měsíce najel už skoro pět tisíc kilometrů.

Na autě má nálepku, že řízení funguje na ruční ovládání. Za sklem pak září parkovací kartička ZTP s modrobílým logem invalidy. I tak ale čas od času narazí na situaci, kdy se k místu řidiče kvůli malému rozestupu mezi auty nedostane.

Středoškolák má od loňského prosince řidičský průkaz | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Středoškolák má od loňského prosince řidičský průkaz | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Zrovna teď tady vidíte častý problém. Auto vedle mě zaparkovalo blízko a já tam vozíkem neprojedu. Mám možnost buď počkat na toho řidiče, nebo si k volantu přelezu přes spolujezdce a počkám na nějakého kolemjdoucího, který by mi dal do auta vozík,“ popisuje.

Ladislav si taky všímá údajných bezbariérových míst, kde ale narazí na překážky. „Třeba někdy v hotelu napíší, že je bezbariérový, a pak mířím k výtahu, u kterého je ale několik schodů.“

‚Snažím se na sobě makat‘

V týdnu má vedle školy Ladislav i řadu aktivit. „Chodím na fyzioterapie, do posilovny, mám dvakrát do týdne tréninky. Basketu se věnuji aktivně rok. Florbal jsem hrál i před nemocí. Snažím se na sobě makat. Vlastně tím sportem teď žiji,“ vysvětluje s basketbalovým míčem v ruce student.

Je rád, že mu ruce fungují. „V rámci zánětu míchy jsem mohl skončit celý ochrnutý. Postupovalo to od nohou nahoru, pak to vzalo i ruce, ale naštěstí se vše včas zachytilo.“ Pomohly kortikoidy a čištění krve přes metodu takzvané plazmaferézy.

„Dřív jsem se bavil s hodně lidmi a teď jsem v kontaktu jen s těmi, kteří mě přijímají takového, jaký jsem. A je jich dost. Jsem za to vděčný. Hlavně to jsou kluci z Mostu a samozřejmě rodina,“ usmívá se Láďa, který chce žít plnohodnotný život.

Dobrý den Radiožurnálu Unikátní projekt spojující dárce, nadační fondy, sbírkové projekty i charitativní organizace. Lidi, kteří pomáhají, a ty, jež právě teď pomoc potřebují. Během 24 hodin speciálního vysílání z pražských Jatek 78 se ve studiu vystřídají desítky hostů, to vše za doprovodu hudebních hvězd. Představí se třeba Zdeněk Svěrák, Mikýř, Aneta Langerová, Mirai, Lucie Bílá, Xindl X, Jelen, Pokáč, Lukefry, Jakub Voráček nebo manželé Vlčkovi. Poslouchejte 12. dubna od 10 hodin na Radiožurnálu nebo sledujte videostream na iROZHLAS.cz. Součástí projektu je sbírka, jejíž výtěžek půjde na dvanáct charitativních organizací a jejich projekty podporující mladé lidi, kteří mají start do života složitější než ostatní. Všechny reportáže o jednotlivých organizacích si můžete přečíst a poslechnout ZDE.