Žijeme od nuly k nule a je to za cenu mnoha lékařských služeb, říká motolský kardioanesteziolog Lukáš Pollert

Lékař a bývalý reprezentant ve vodním slalomu Lukáš Pollert.

„Jiné je to na záchrance. Třeba když jedete k malému dítěti v bezvědomí, je to průšvih. Když míříte k těžké havárii, kde je hodně zraněných, musíte co nejvíce lidí zachránit. Jsou tam také zranění neslučitelná se životem. Nedá se potom nic dělat. Takový člověk zemře,“ popisuje kardioanesteziolog motolské nemocnice.

„Také tu vzniká – hlavně u dětí – tlak příbuzenstva. A to je nepříjemné. Sice jsem ani tady nikdy nepanikařil, ale není to nic příjemného,“ dodává.

‚Politika mi vzala čas‘

Mezi lety 2002 a 2010 byl Lukáš Pollert zastupitelem Prahy 6 za ODS a říká, že do komunální politiky by se vrátil jedině až za delší dobu.

„Především mi to vzalo čas. Má odbornost lékaře se s tím zcela neslučuje. Je to naprosto vzdálený obor. Kdybych měl právnické nebo ekonomické vzdělání, je to snad blíže. Ale anestezie a komunální politika jsou si natolik vzdálené, že se to vůbec neslučuje. I když se probírají zdravotní věci, nekorespondují spolu,“ vysvětluje.

Lékař zmiňuje také náročnou finanční situaci ve své profesi: „Chtěl bych jezdit ke Středozemnímu moři a mít tam jachtu. To bych hrozně chtěl, ale nevadí mi, že to tak není.“

‚Musíte se uskromnit‘

Dodává, že byl na několika stážích v zahraničí – v australském Sydney či americké Atlantě. „Tam samozřejmě mají lékaři úplně jiný plat. Ale zase to beru tak, že když mají děti a ty studují na vysoké škole, musí tu školu platit. To já nemusím. Zatím,“ uvádí otec šesti dětí.

„Mám to tak, že z mého platu se nedá nic ukládat. Žijeme od nuly k nule a je to za cenu mnoha lékařských služeb. Jenomže mě ty služby baví. Je fakt, že nejsem doma, nejsem s dětmi, jsem v práci, nebo mám mnoho příslužeb,“ stěžuje si Pollert.

Podle svých slov je stále jednou nohou v nemocnici: „Když mě zavolají, musím se ihned sbalit a být třeba do hodiny na sále. Prostě mám takový plat, jaký mám, a musím s tím vyjít. Ale myslím, že se to dá. Zkrátka se na výdajové stránce musíte uskromnit,“ uzavírá.