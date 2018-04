Ondřej Brousek: Bez zdravé drzosti to nejde. V naší politice ale panuje drzá arogance

Před parlamentními a prezidentskými volbami se začal zajímat o politiku, vůči které byl podle svých slov jinak spíše laxní. „Lehce jsem do toho pronikl a bylo mně opět jen zle. Zase jsem si to jen potvrdil. Jsem naštvaný na aroganci a drzost, která tu panuje,“ říká s mírou nechuti o současné politické situaci a rozhodnutí poměrné většiny herec a hudebník Ondřej Brousek, host Barbory Tachecí v pořadu Osobnosti Plus. Praha 14:51 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„I v umění je drzost zdravá, dobrá, protože bez ní se daleko nedá dostat. Ale tohle je zoufalé, je to pohrdání lidmi. Co vidím, je do očí bijící. Vždy si řekneme: jsme nespokojení s výsledkem voleb, chtěli jsme volit jiného, ale budiž. Ale takováto arogance tu od jisté doby nebyla. Uvádí mě to v zoufalství,“ vysvětluje Brousek.

Dodává, že není současně zastáncem aktivismu herců v oblasti politiky: „Jakékoliv veřejné vystupování umělců, pokud v hlavě věci nemají srovnané a politice důsledně nerozumí, je mávání rudým hadrem před normálním člověkem. Ten si řekne: 'No jo, kašpar nám zase bude něco vykládat o politice. O tom, jak je nespokojenej. A kolik dostává?' Je to stále stejný přístup, proto o tom veřejně nerad mluvím.“

Řeším filozofické poslání hudby

„Mezi genialitou, dobrým řemeslem a jistým talentem je milimetr. Ale je tam. Trpím na to, že čím jsem starší, tím častěji o věcech přemýšlím. O tom, jestli mají smysl, jestli je to správně. Zároveň jestli to někomu něco řekne. Ale na druhou stranu si říkám, přeci nebudu poslouchat nějaké lidi, kteří tomu nerozumí,“ rozvádí míru osobního sebevědomí hudebník Ondřej Brousek, který se stále více věnuje komponování a hereckou profesi upozaďuje.

Zamýšlí se současně nad možnostmi, které jeho multitalent nabízí: „Všechno dobré už bylo napsané. A tak si říkám, budu plagiát? Nebo budu někoho připomínat? Chci být originální? Spousta originálních cest, které vznikly ve 20. století, narazily na slepou uličku, protože to nebylo k poslechu. Takže vlastně už řeším spíše filozofické poslání hudby.“

Vyrůstali jsme v tom

O svém tchánovi Vladimíru Remkovi mluví s úctou a nechce reagovat na jeho politickou minulost, nedávnou funkci na ruském velvyslanectví, ani na jeho stranickou příslušnost.

„Naprosto jsem ho nebral jako komunistu, ani jako kosmonauta, ale jako tchána a otce mé ženy. To bylo celé. Poprvé jsme se viděli v Bruselu,“ říká Brousek k faktu, že Remek byl v té době europoslancem.

„A při tom jsme s Vlastou Třešňákem zpívali na koncertě, jak komunista za mě jedná v Bruselu. Tomu jsem se smál. Ale můj děda Pepík byl taky zapálený komunista, takže jsme v tom jako děti vyrůstaly,“ dodává.

Herec, hudebník, skladatel a režisér Ondřej Brousek se narodil 28. března 1981 v Praze. Pochází z umělecké rodiny, vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři. Po škole pracoval v Divadle na Fidlovačce jako herec a skladatel. Později přešel do Divadla na Vinohradech. Je členem kapely Monkey Business.