Ostravští běžci už začali využívat zrekonstruovaný Piliňák. Na okruh přibyly i workoutové prvky
Ostravané mohou znovu běhat na Piliňáku. Tak se říká asi kilometrovému okruhu v Bělském lese, který teď nechalo město opravit. A kde pravidelně trénují třeba fotbalisté nebo žáci z okolních škol. Opravený Piliňák je další částí úprav oblíbené oddechové lokality Bělský les, informuje Český rozhlas Ostrava.
„Každý rok to průběžně opravovali, takže (to vypadalo) v pohodě,“ hodnotí běžkyně Kateřina stav okruhu před opravou. „Já jsem lenoch, musím se nutit. Včera jsem uběhnula osm a dnes snad taky osm,“ dodává.
Uběhl jsem s Kateřinou sotva 100 metrů a po chvíli potkal i třídu z nedaleké základní školy. „Seznamujeme se, protože je to nově zrekonstruované. Procházíme si to, potom uděláme rozcvičku a potom štafetu,“ říká učitel tělocviku Martin Nováček.
Kromě nově navezené směsi písku a pilin, která ještě voní čerstvým dřevem, je tou nejvíce viditelnou změnou okolní mobiliář – lavičky, ať už klasické nebo se stolečky, velké dřevěné bloky nebo malá sedátka ve tvaru prasátek.
Nové jsou také betonové obrubníky s reflexními značkami, aby se po večerech dalo běhat s čelovkou, nebo odvodnění dráhy. „Byly tady dřevěné svodnice, které postupem času ztrouchnivěly, takže byly nefunkční a povrch byl vodou splavován do údolí,“ říká ředitel městské společnosti Ostravské lesy a zeleň Vladimír Blahuta.
„Udělal se nový projekt. Jsou tady kovové svodnice, které by vodu z okruhu měly pořádně odvádět. Myslíme si, že k takovému poškození povrchovou vodou nebude docházet,“ popisuje Blahuta dále.
Přibyly také workoutové prvky. „Je tady spousta překážek, které vyráběla naše stolárna a dřevařská výroba, aby tady mohli sportovci cvičit a zdokonalovat se ve svých dovednostech,“ uzavírá ředitel. Rekonstrukce běžecké dráhy vyšla město asi na deset milionů korun.