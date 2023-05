Muzeum v Osvětimi kritizuje stánek se zmrzlinou. Provozovatel ho postavil přímo před branou do tábora

maybe auschwitz isn't the best spot for an ice cream stand pic.twitter.com/7NJcfNI4Dx — ian bremmer (@ianbremmer) May 8, 2023

Před branou do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi se prodává zmrzlina. Stánek s nápisem Ice Love se tam objevil koncem minulého dubna. Osvětimské muzeum prodej zmrzliny před vchodem do tábora smrti kritizuje, podle něj je to neuctivé, píše server Insider.