Minimum otců využije možnosti rodičovské dovolené. Obávají se posměchu nebo ztráty pozice v zaměstnání

Až 90 procent otců ve Švédsku využilo v roce 2019 možnosti vzít si rodičovskou dovolenou. Ve světovém měřítku je to ale výjimka. Většinou jsou muži na „rodičovské“ naopak v menšině. Na vině jsou hluboce zakořeněné genderové stereotypy, ale především obavy mužů z reakce okolí nebo postavení v zaměstnání. Londýn/Praha 17:14 18. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čas strávený na rodičovské dovolené má vliv na pouto mezi otcem a dítětem (ilustrační foto) | Foto: StockSnap | Zdroj: Pixabay

Možnosti rodičovské dovolené využil v létě 2018 i Ricardo Duque, který si vzal na pět měsíců „volno“ v architektonické firmě v Londýně. Už v momentě, když se se ženou dozvěděli, že budou mít dítě, věděl, že chce využít této možnosti. V tom ho podporovala i partnerka. Situaci ale zkomplikovala jeho nemocná babičku v Portugalsku, o kterou se někdo musel starat.

Odjel tak i s dcerou do Portugalska, kde se o obě staral. Manželka se v té době po sedmi měsících vracela do práce. „Stěží jsem předtím strávil s dcerou nějaký čas o samotě,“ vzpomíná Duque pro BBC.

Rozšíření otcovské podporuje 70 procent tatínků. S dětmi tráví více času než před 10 lety, ukázal průzkum Číst článek

Dobu strávenou na rodičovské dovolené považuje ale za velmi obohacující. „Čas, který jsme spolu strávili, je k nezaplacení a nevyměnil bych ho za nic na světě. Máme mezi sebou speciální pouto,“ popisuje svoji zkušenost.

Přesto se ale před svým krokem obával divných reakcí od kolegů nebo odsouzení ze strany manažerů, když jim oznámil své rozhodnutí. Kvůli podobným pocitům této možnosti využívá minimum mužů. Jako nejčastější důvod uvádějí obavy z profesionální diskriminace, opomenutí při zvyšování platu nebo povýšení. Obávají se také přehlížení nebo výsměchu.

Genderové stereotypy

Podle akademiků jsou na vině hluboko zakořeněné genderové stereotypy, které mohou mít zničující dopady. Aby došlo k popularizaci otcovské rodičovské dovolené, bude podle nich muset nastat výrazný kulturní obrat. Třeba i zlepšení podmínek ze strany institucí.

Genderové stereotypy jsou ve společnosti velmi výrazné, i když dochází ke změně v pracovním prostředí, upozorňuje výzkumnice Thekla Morgenroth ze Sociální a organizační psychologie Exeterské univerzity.

Kritice navzdory. Sněmovna prosadila, že cizinci v Česku mají být pojištěni u jedné společnosti Číst článek

„Na ženy už není nahlíženo jako na méně kompetentní než muži, ale stále jsou viděny jako více pečující. Tím pádem i vhodnější pro vlohy nutné pro péči o dítě,“ vysvětluje Morgenroth a dodává, že muži jsou naopak stále považováni za ty rozhodné, asertivní a soutěživé.

Právě ale tento pohled podle Morgenroth způsobuje, že se muži starosti o dítě vyhýbají – jednoduše si nemyslí, že by péči o dítě zvládli. Tento stereotyp podporují i samotné ženy, které své partnery mohou od rodičovské naopak odrazovat.

Signálem by měl být i obrat od myšlenky, že by muž měl upřednostňovat práci před rodinou. Aktuálně mohou otcové, kteří odejdou na rodičovskou dovolenou, čelit odporu, být považováni za slabé nebo s nedostatkem pracovního nasazení. Což může vyústit i v sesazení z pracovního postu. O všech faktorech muži vědí a mají vliv na jejich rozhodování.

Situaci by zlepšilo i snížení nebo úplné vymizení platové propasti mezi ženami a muži. „Genderová nerovnost bude na pracovištích pokračovat, dokud bude péče o malé děti brána především jako ženská práce,“ říká profesorka Emma Banister z Manchesterské univerzity z Institutu práce a rovnoprávnosti.

Nedostatek informací

Mnohdy se může stát, že muži ani o možnosti rodičovské dovolené nevědí. „Byl jsem v šoku, jak málo ostatních tátů vědělo, na co mají nárok,“ vzpomíná Ricardo Duque.

Počet dětí, které trpí depresemi nebo úzkostmi, vzrostl během pandemie desetinásobně Číst článek

Výzkumnice Sarah Forbes z Birmingham University Business School považuje za důležité mít ve firmách „otce šampióny“, kteří by ostatní otce inspirovali a zlepšili jejich povědomí o jejich možnostech. Potřebu vzorů, především na vedoucích pozicích, vyzdvihuje i Thekla Morgenroth. Jenže právě vysoce postavení muži tuto možnost využívají nejméně, upozorňuje BBC.

Podle průzkumu z konce května ze Spojených států, do kterého se zapojilo přes 500 otců, v zemi existuje nepsané pravidlo, že muži by neměli vzít dovolenou v plném rozsahu. 90 procent řeklo, že jim zaměstnavatel nabídl méně než 12 týdnů dovolené, ale tři třetiny měli v plánu vzít méně než polovinu. Dalších 58 procent přiznalo, že se báli vzít více než šest týdnu, aby to nezpomalilo jejich kariéru.

Spojené státy ale nemají zákonem zakořeněnou rodičovskou dovolenou, záleží tedy individuálně na zaměstnavatelích.

‚Otcovská dovolená‘

Některé země ale podnikly kroky ke zlepší situace. Vzorem je Švédsko, které nabízí 480 dní placené rodičovské dovolené na dítě, které mezi sebou mohou rodiče sdílet. Z toho 90 dní ale musí být vyhrazeno pro každého z rodičů. Podle studie z roku 2019 ve Švédsku 90 procent otců využilo rodičovskou dovolenou a z 96 procent ji vyčerpalo v plné výši.

Poznamená děti sledování zápasů MMA? Ne, pokud fungují rodiče normálně, shodli se Procházka i psycholog Číst článek

I v České republice mají otcové možnost využít rodičovskou dovolenou k prohloubení péče o dítě od narození do 3 let dítěte, a to v rozsahu omezeným jenom věkem dítěte. Pokud je navíc otec po celý kalendářní měsíc doma s nejmladším dítětem, má nárok i na rodičovských příspěvek. Otcové zapsaní v rodném listě navíc mohou využít i týdenní „otcovskou dovolenou“ během šestinedělní.

I krátký čas strávený na rodičovské dovelené má vliv na vztah mezi otcem a dítětem. Podle studie z roku 2019 měly děti, se kterými byli otcové alespoň dva týdny doma po jejich narození, bližší vtah k otcům i po devíti letech spíše než ty, u kterých otec možnost nevyužil. Jiná studie zase ukazuje na snížení rizika rozvodu do šesti let po narození dítěte.