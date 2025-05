Padesát Romů z Ostravska prošlo rekvalifikací. Pracovat nyní budou jako sanitáři, chůvy či strážní

Účastníci rekvalifikací často pocházejí z chudých poměrů a mnozí nedokončili ani základní nebo střední školu. Absolvování kurzu jim může pomoci získat sebevědomí a práci si najít, říká Nikola Šťastná z organizace Vzájemné soužití.

„Spousta těch osob si tu práci našla sama. V té rekvalifikaci třeba nastoupili na praxi a byli tak šikovní, že po té praxi si je nechali,“ popisuje Šťastná.

Práci si našla například Marie Kandráčová, která nově certifikovaná specialistka na úklid. „Dělám na kardiochirurgii a jsem spokojena,“ říká.

Sedmatřicetiletý Miroslav Pecha se dříve živil jako muzikant. Nyní má osvědčením pro práci na vysokozdvižném vozíku a rozesílá životopisy. Doma má dvě dcery a další dítě na cestě, tak hledá jistotu.

„Nebudu pracovat načerno bez pracovní smlouvy. Člověk je klidnější a ví, že každý měsíc mu přijde na účet, platí si dluhy a každému dává to, co má,“ popisuje.

V kurzu je možné se vyškolit i například na strážného. To udělal Bohuslav Holub a nyní se těší, že po letech doma bude zase pracovat. „Je to strašně špatné, když člověk nepracuje, i když může, to je strašná nuda, člověk se cítí tak bezcenný, bez nálady a bez všeho.“

Marcela Bandyová zase chtěla být zdravotní sestrou. Školu ale nedodělala, protože poprvé otěhotněla. Teď si však plní sen a bude sanitářkou.

„Doufám, že aspoň na sanitáře mi to vyjde a budu se cítit tak jako nějaká ta sestra. Teď jsme právě měli tu praxi, takže jako úplně ideální. Je tam sice náročnější práce. Ale dá se všechno zvládat úplně. Mám teď závěrečné zkoušky, takže doufám, že to zvládnu,“ říká Marcela Bandyová, která nepochybuje, že se jako sanitářka uplatní, protože o ně je zájem. Její kolega z kurzu už v nemocnici pracuje.

Skupina se po dokončení rekvalifikace chystá na nové pracovní příležitosti | Foto: Vzájemné soužití