Zahrady a menší památky lákají. Chybí ale zahraniční zájezdy, shrnuje památkář trendy v turismu

Dva roky pandemie také proměnily způsob, jakým lidé památky navštěvují a co očekávají. „Lidé začali, zřejmě i v důsledku proticovidových opatření, preferovat volné prohlídky a prohlídky exteriérů. Zároveň ale vidíme, že pokud připravujeme kulturní akce nebo oživení prohlídky, tak je o to enormní zájem a vstupenky jsou vyprodané zpravidla dopředu," potvrzuje Oldřich Pešek z Národního památkového ústavu. Praha 16:54 3. prosince 2022

Hrad Sovinec stojí za návštěvu i v zimě | Foto: Aleš Spurný | Zdroj: Český rozhlas

Vzrostl také zájem o malé a méně známé památky, souhlasí v debatě pořadu Akcent Vít Rejthar z Asociace nestátních otevřených památek: „Navštěvovanější než kdy dřív jsou teď menší objekty. Lidé teď rádi objevují nové věci a například v době pandemie jsme pořádali prohlídky bez průvodců.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V letošní sezóně zatím zavítalo na státní památky 3,4 milionu návštěvníků

Péče o zahrady a parky, které přiléhají k památkovým objektům, ale může být v příštích letech ohrožená. Kvůli krizi na to možná nebude dost peněz.

„Do určité míry zatím máme tu výhodu, že v době pandemie jsme velké úsilí věnovali právě péči o prostředí památek,“ věří Pešek z památkového ústavu s tím, že zahrady jsou tak na kratší výpadek financí relativně připravené. „Pokud bychom ale vzali v úvahu složitější ekonomickou situaci příštích let, tak už by to vliv mít mohlo.“

Rejthar uznává, že na úpravě zahrad se dá částečně ušetřit tím, že tráva se seče méně, než bylo zvykem. „Je to ekologické, moderní a u nás na zámku máme ovce, které spásají příkop a ušetří tím spoustu peněz,“ navrhuje.

Aby přilákali návštěvníky, do zahrad umístili správci památek v posledním roce třeba výstavy. Ani památkový ústav tomu nebrání, Pešek ale upozorňuje:

„My klademe největší důraz na obnovu a zachování historické autenticity míst. Máme vracet parkům ideálně tu podobu, v jaké zahrada a park sloužily v minulosti. Příkladem může být Vrchnostenská zahrada na Pernštejně, to je zcela nově vybudovaná zahrada na původních historických základech.“

Vrchnostenská zahrada se rozkládá na jihozápadním svahu strmého hradního kopce | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

I v příštím roce hodlá památkový ústav investovat do oprav památek, podle Peška to pak vždy zvýší zájem návštěvníků. Letos zavítalo na státní památky 3,4 milionu návštěvníků. Je to ale méně než před pandemií.

„Do pandemie byl každý rok rekordní. Myslím, že i letošní rok byl úspěšný,“ věří Pešek.

Některé památky ale přišly v době pandemie o zahraniční klienty, kteří se dosud nevrátili, upozorňuje Rejthar z Asociace nestátních otevřených památek. Byli to především turisté z Asie a Ruska, naopak v poslední sezóně přijelo do Česka více lidí z Německa, Rakouska a Polska.

„Výhoda klientů z Ruska a Asie byla, že šlo o organizované zájezdy. To je vždy pro provoz jednodušší. Dnes máme návštěvnost ze zahraničí na úrovni 70 procent toho co bylo třeba v roce 2019, ale jde o individuální návštěvníky. To mění naše provozní možnosti a je to složitější z pohledu nabídky služeb,“ dodává Pešek z památkového ústavu.

