Panenka Barbie přešla od vysokých podpatků k botám s rovnou podrážkou, zjistila nová studie

Panenka Barbie nosila 30 let vysoké podpatky. Teď už má v botníku většinou obuv s rovnou podrážkou. Co to znamená, zkoumaly v nové studii australské a britské podoložky, odbornice na poruchy nohou. Studie teď vyšla v odborném časopise Plos One.

Canberra/Londýn 16:45 25. května 2025