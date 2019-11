Z Polešovic až do Vatikánu. Socha svaté Anežky České se stane darem českých poutníků papeži

Socha svaté Anežky České z Polešovic na Uherskohradišťsku se v sobotu vydala na cestu do Vatikánu. Od českých poutníků ji převezme papež František během národní pouti v Římě. Dílo sochaře Daniela Trubače zdobí otisků prstů tisícovky poutníků. Polešovice (Uherskohradišťsko) 17:42 9. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha je vysoká bezmála dva a půl metru, váží asi tři sta kilogramů a sochař ji odlil z bronzu. Doplněna je stříbrem a sklem v národních barvách. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Nejdůležitější na tom je koruna, protože celé dílo se jmenuje Koruna Anežky České,“ říká umělec.

S akademickým sochařem a autorem sochy Danielem Trubačem si prohlížíme jeho dílo v dílně v Polešovicích na Uherskohradišťsku. Socha měří 2,5 metrů, váží 300 kilogramů, je odlita z bronzu a ze stříbra, navíc je ozdobena barevnými sklíčky v barvě trikolóry.

Tady už se ale dlouho neohřeje, Trubač ji za pomoci pár přátel položil na paletu, poputuje do dodávky a vydá se na cestu do Vatikánu.

„Když se podnikne pouť do Vatikánu za Svatým otcem, tak jsem říkal, že by bylo dobré, aby se mu přivezl nějaký dar. Františka Ševičku – druhého spoluautora tohoto projektu – to zaujalo, tak jsme spolu začali vymýšlet. František vymyslel, že by tam mohly být otisky tisíce lidí. Ve vrchní části jsme použili verš Jaroslava Seiferta věnovaný svaté Anežce,“ popisuje sochař Českému rozhlasu Zlín.

10 tisíc poutníků

Svatořečení Anežky Přemyslovny přesně před třiceti lety se v Římě zúčastnilo na deset tisíc poutníků z Česka i Slovenska. 12. listopadu 1989 jim úřady až neuvěřitelně cestu do Říma umožnily. Mezi poutníky byl i pan Zdeněk Míša.

„Vznikla tam taková nálada – bylo to pár dní před 17. listopadem – když jsme přijeli do Říma, tak nám tam řekli, že padla Berlínská zeď a u nás pořád nic nebylo. Přímo v chrámu svatého Petra máme oltářík svatého Václava, tam jsme se shromáždili a zpívali jsme ‚Svatý Václave‘ a zakončili jsme to hymnou. Lidé plakali,“ vypráví.

Pan Míša se letos kvůli svému věku na pouť do Říma jako před třiceti lety nevydá. Jedou ale jiní, právě ti sochu z polešovické dílny předají při české národní pouti ve svatopetrské bazilice v Římě papeži Františkovi.