Papež udělil ženám hlasovací právo v synodě biskupů. Má obohatit rozhodování uvnitř katolické církve

Papež František poprvé povolí, aby v synodě biskupů zasedly ženy s hlasovacím právem. Napsala to agentura AP s odkazem na nová pravidla zveřejněná Vatikánem. Ženy se dosud zasedání účastnily jako expertky bez možnosti hlasovat a o toto právo dlouho usilovaly. Nová pravidla budou poprvé platit pro jednání, které se uskuteční v říjnu. Vatikán 17:31 26. dubna 2023

V nových předpisech stojí, že do synody bude jmenováno pět jeptišek s hlasovacím právem. Papež dále jmenuje 70 členů mimo biskupský stav z nominací, které zašlou církevní organizace. Polovinu nominovaných musí tvořit ženy. Vatikán nabádá také k většímu zastoupení mladých lidí.

„Je to krok k tomu, že se zvýší podíl žen v rámci rozhodovacích procesů v důležitých orgánech katolické církve, což je biskupská synoda. Myslím si, že to bylo jedno z témat, které probíhalo i evropskou synodou v Praze,“ míní církevní historik Jaroslav Šebek.

V Praze se v únoru konalo setkání představitelů katolické církve z celé Evropy. Zúčastnili se kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě 2021 až 2024, kterou vyhlásil v roce 2021 papež František a která má přinést podněty k dalšímu organizování katolické církve či změnám v ní.

Nejprve se konala na úrovni místních církví a po kontinentálním setkání vyvrcholí říjnovým zasedáním biskupů ve Vatikánu.

Synoda je označení pro různá shromáždění představitelů křesťanských církví, původně znamená společné putování. Synodální cesta či proces vyhlášené Františkem má obsahovat setkávání, naslouchání a rozlišování o společné budoucnosti věřících.

Šebek připomněl, že se posiluje podíl žen v rámci některých vatikánských institucí. „Jsou již zastoupeny i v rámci kongregace pro biskupy, což je také novum. Je to téma, které vnáší do církevních procesů právě papež František, je to začátek dlouhé cesty,“ uvedl Šebek.

Obohacení debaty

Dosud byli řádnými členy synody pouze muži. Ženy však na jednáních vystupovaly jako odbornice a poradkyně. O možnost hlasovat dlouho usilovaly, napsala agentura AP.

Lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich, který ve středu představil změny novinářům, řekl, že se nejedná o žádnou revoluci. „Těch 70 nových členů představuje 21 procent shromáždění, které tak z obecného hlediska zůstává schůzí biskupů,“ řekl kardinál. Podle kardinála Maria Grecha může změna obohatit debatu uvnitř církve.

Synoda biskupů, která vedle vedoucích diecézí shromažďuje další vysoké církevní funkcionáře, jedná o nejnaléhavějších tématech v katolické církvi. Na konci zasedání obvykle schvaluje dokument se svými doporučeními a postoji.

Orgán vznikl po druhém vatikánském koncilu a měl více otevřít debatu a rozhodování v katolické církvi. Kromě vatikánského zasedání, kterého se účastní představitelé z celého světa, své synody organizují i jednotlivé národní církve.

V katolické církvi má veškerou moc papež, který tak k názorům vyjádřeným synodou nemusí přihlížet.