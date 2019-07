S čím se vyfotit na sociální sítě? Zájem je o snímky s papírovou taškou módních výrobců

Jsou vyrobené z papíru, mají na sobě velká loga a uši klidně ze saténových mašlí. O papírové tašky od luxusních módních značek, jako je třeba Dior, Louis Vuitton, Chanell nebo Hermés roste zájem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Barbory Kladivové

Hlavně mezi mladými instagramerkami a youtuberkami, které se s nimi často chlubí na fotkách pro sociální sítě. A to i přesto, že si žádné zboží v takovém obchodě nekoupily. To potvrdila ve svém videu i youtuberka Flabgee, kterou sleduje téměř 90 tisíc lidí.

Sady papírových tašek za stovky korun

Hlavní motivací je získat dokonalou fotku s taškou luxusního prodejce. Sady krabic značkových výrobců nebo i papírových tašek prodává na internetu třeba paní Alena z Prahy. Sama si výrobky za desítky tisíc dovolit může - obaly od nich ale prodává.

„Největší zájem bývá většinou před Vánocemi, kdy vlastně lidé většinou kupují na internetu, nemají k tomu tu krabičku a chtějí, aby to vypadalo dobře. Jestli je to na nošení po městě, tak většinou pro mladé holky, a pokud je to třeba jako dárek, tak hlavně muži,“ vysvětlila Radioužurnálu.

‚Je to byznys jako každý jiný.‘ Podvodníci s falešnými profily rozšířili svůj rajón o Instagram Číst článek

Papírové tašky luxusních módních značek si ale lidé můžou koupit třeba i na Sbazaru. Ceny se tam pohybují od 50 do 300 korun za kus. A nabídka značek je obrovská. Od značky Todś, přes Dior až po Gucci.

Někteří prodejci nabízejí celé sady papírových tašek od více módních značek a ceny se pak přehoupnou klidně přes tisíc korun. Kdo nechce tašky shánět na internetu, zkouší prodejce třeba v pražské Pařížské ulici. To potvrzují i sami prodavači.

„Stává se nám to poměrně často. Ale my se snažíme nedávat. Rozhodně neprodáváme tašky jen tak, ty jsou jenom k nákupu,“ popisuje jedna z prodavaček.

Lživý život na sociálních sítích

Investice do papírové tašky se ale některým instagramerům vyplatí. Fotografie s taštičkou luxusního prodejce, která budí ve sledujících dojem, že je instagramer těsně po nákupech, mu může přinést další uživatele, kteří se o něj zajímají. A tím pádem zvýšit cenu na reklamním trhu. Samotným značkám to už ale takové benefity nepřináší.

‚Tohle je všechno, co jsem chtěla. Tak proč jsem nešťastná?‘ Youtubery často trápí syndrom vyhoření Číst článek

„Značky přicházejí o kontrolu své image. Nemohou ovlivnit jak budou jejich produkty prezentovány a s jakými osobnostmi budou spojovány. Některé značky jako například Gucci se snaží minimalizovat své influence marketingové akce protože mají pocit, že to ničí vnímání jejich značky,“ upozorňuje David Růžička z agentury Get Boost.

Oblibě prázdných tašek pomáhá i to, jak funguje sebeprezentace na sociálních sítích, připomíná Eda Kauba, majitel reklamní agentury Espresoo.

„Na těch sociálních sítích se z 90 procent jen lže. A protože lžou ti influenceři, tak potom lžou i jejich followeři. To je trend. Velké firmy jako Instagram nebo Facebook jsou vítězem tohoto lživého života a této touhy být vidět, být vidět jako úspěšný a bohatý.“

Nebo třeba hezčí. A to díky různým filtrům fotek, které umí umazat pár kilo navíc nebo třeba vrásky.