Manželé vyhlíželi vysněného potomka, při umělém oplodnění ale došlo k záměně embryí

Americkému páru z Kalifornie se narodilo cizí dítě. Žena podstoupila umělé oplodnění ve zkumavce (IVF), jenže klinika při fertilizaci nedopatřením nepoužila její embryo. Testy DNA následně odhalily, že holčička není jejich a manželé se rozhodli najít další „postižené" rodiče. Kliniku i laboratoř se nyní rozhodli zažalovat. Los Angeles 20:53 9. listopadu 2021

Daphně a Alexandrovi Cardinalovým se v září 2019 narodila vytoužená holčička. Radost z nově narozeného potomka jim kazilo jen to, že dcera „vůbec nevypadala jako oni“. Očekávali, že miminko bude mít světlou kůži, stejně jako mělo jejich prvorozené dítě. Malá holčička ale měla pleť tmavou, napsal server BBC.

„Bylo to tak nepříjemné, že Alexander udělal několik kroků od porodního stolu a couval ke zdi,“ stojí v žalobě. Pochybnosti se však rodiče rozhodli potlačit a důvěřovat lékařům i IVF procesu.

Po několika měsících se ale manželé Cardinalovi rozhodli přece jen podstoupit testy DNA. Díky nim zjistili, že Daphna devět měsíců nosila dítě cizího páru, stejně jako jiná žena odnosila a porodila jejich biologickou dceru.

Novopečeným rodičům se nakonec - s pomocí kliniky - podařilo najít pár vychovávající jejich holčičku. Společně pak dospěli k rozhodnutí si děti vyměnit.

První tři měsíce života ale jejich potomci strávili se svými nebiologickými rodiči. „Místo toho, abych kojila své vlastní dítě, kojila jsem a vytvářela si pouto s dítětem, které jsem později byla nucená dát pryč,“ popisovala Daphna na emotivní tiskové konferenci.

‚Širší rodina‘

„Naše vzpomínky na porod budou už navždy poskvrněny skutečností, že naše biologické dítě bylo dáno někomu jinému. A že dítě, u kterého jsem bojovala, abych ho přivedla na tento svět, jsem si nemohla nechat,“ dodala.

Náročné rozhodnutí to nebylo pouze pro rodiče, ale i pro starší sestru malé holčičky. Vysvětlit sedmileté dceři výměnu miminek bylo podle matky „nejtěžší věcí v životě“.

Oba páry s dětmi se nakonec rozhodly zůstat ve vzájemném kontaktu a utvářet společně „širší rodinu“. „Byli do naší biologické dcery zamilovaní stejně, jako my byli do té jejich,“ popisoval Alexandr.

Cardinalovi dali kliniku i laboratoř k soudu, a to za zanedbání lékařské péče, nedbalost a podvodné zatajování. Žalobu v následujících dnech plánuje podat i druhý pár, který si ale přeje zůstat v anonymitě.

Záměna i v Česku

Případ není ve Spojených státech jedinou záměnou při procesu oplodnění ve zkumavce. V roce 2019 zažaloval jiný kalifornský pár odlišnou kliniku, která měla jejich embryo implantovat ženě z New Yorku, poznamenal server Sky News.

K záměně embryí došlo v nedávné minulosti i v Česku. Šlo o dvě klientky ze zahraničí, které umělé oplodnění podstoupily na brněnské klinice Reprofit International.

Žalobkyně, jež porodila dítě ze zaměněného embrya a ponechala si ho, podle ČTK loni v listopadu požadovala jako odškodnění milion eur (asi 27 milionů Kč). Zástupci kliniky navrhovali 400 000 eur (asi 10,8 milionu Kč). Druhá žena potratila a nebyla součástí jednání. Obě strany sporu se letos v květnu dohodly na smíru a odškodnění, podrobnosti ale nezveřejnily.