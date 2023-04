Podle vůně jsem poznal, že je moje žena těhotná, říká písničkář a parfumér Václav Lebeda

Voxel, vlastním jménem Václav Lebeda, je český folk-popový zpěvák, písničkář a také parfumér. Co ho dovedlo k této profesi a jak dlouho se jí věnuje? Kolik vůní rozpozná a jak se vyrábí parfém na míru? „Je velmi náročné poznat vůni bez vizuálu, mnohdy nepoznáte ani růži,“ říká Václav Lebeda. Praha 22:24 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voxel, vlastním jménem Václav Lebeda, je český folk-popový zpěvák, písničkář a také parfumér | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Na stole před vámi stojí vyrovnané lahvičky. Co jste přivezl?

Přivezl jsem jednak vůně ze své tvorby, a pak také bizarnější ukázky toho, co se přidává do parfémů. Mám tady například pravou ambergris. Vypadá to jako kámen, jde ale o ochranu vnitřního ústrojí velryby, která v případě, že sežere například zobák krakatice, začne vylučovat speciální látku, kterou začne předmět obalovat, aby si nepoškodila trávicí trakt.

Pak to vypudí a výměšek plave klidně i několik týdnů nebo měsíců po moři a během té doby na něj působí slunce a moře, čímž ztvrdne. Dříve se ambergris v parfémech používal hodně, dnes už daleko méně, protože je drahý.

Vy jste s parfumérstvím začal v roce 2019, když prý kamarádka vaší ženy otevřela nějakou skříňku s vonnými oleji. Nejste vy trochu žena?

To se musíte zeptat mojí ženy. Každopádně jsem k parfumérství možná měl lehké předurčení. Například jsem u své ženy po vůni poznal, že je těhotná. Voněla jinak, z čehož jsem usoudil, že nastala nějaká zásadní změna.

Vraťme se k lahvičkám. Přemýšlím, co cítím, ale nedokážu to identifikovat.

Je to hodně náročné, když chybí vizuál. Kdybych vám dal přičichnout k růži, ale vy byste ji neviděla, dost možná nepoznáte, že jde o růži.

Kolik nepovedených pokusů stojí za vydařeným parfémem?

Hlavně na začátku je to snad tisíc ku jedné. Než se povede udělat něco, co alespoň trochu voní, vylijete velké množství látek, které jste si nakoupila a myslela jste si, že dlouho vydrží. A najednou mizí a musíte nakupovat nové.

Přibližně první dva roky jste v depresi a máte pocit, že tuhle fázi nikdy nepřekonáte. A do jisté míry se to děje pořád. I teď, kdy už za sebou mám trochu zkušeností, se do toho stavu dostávám. To si pak říkám, že budu raději jenom zpívat. Na druhou stranu vás to učí určitému vnitřnímu klidu.

Vysvětlete jednoduše, jak se tedy parfémy míchají.

Základ je alkohol, s ním pracuji já, nebo olej, to jsou většinou roll-ony, kterými si parfém namažete na kůži. Alkohol má jednu výhodu – když se stříkne, lépe se rozprostírá do prostoru a pomáhá těkavým látkám, horním tónům.

A mým úkolem je dát dohromady vonné akordy a najít správnou koncentraci, která k akordům sedí. Je rozdíl, když namícháte vůni a zředíte ji na 10 procent nebo na 30 procent. Při 10 procentech může být svěží a fajn, při 30 procentech už může být nepříjemná. Všimněte si těch výrazů – tóny, akordy, kompozice. Líbí se mi, jak je parfumérství s hudbou v mnohém propojené.

Jak se dá skloubit muzikantství a parfumérství? A měl někdy v životě dojem, že už má vyhráno? Poslechněte si celý rozhovor s Václavem Lebedou v úvodu článku.