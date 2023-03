Curych může zrušit tisíce parkovacích míst. Česká města na to nejsou připravená, shodují se urbanisté

V Curychu může radnice zrušit parkovací místa v modrých zónách bez náhrady, potvrdil to tamní soud. Jde o další krok v trendu, kterým se ubírají města v západní Evropě, kde se snaží o omezení automobilové dopravy. Server iROZHLAS.cz oslovil tři urbanisty s dotazem, zda by bylo v Česku možné přistoupit ke stejnému kroku jako v Curychu. Praha/Curych 6:00 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V západní Evropě už není snem vlastnit auto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zrušit tisíce parkovacích míst ve prospěch cyklistů a chodců, a to bez náhrady. Přesně to teď může udělat město Curych, podpořil ho v tom místní soud, jak upozornil server 20 Minuten. Přestože většina curyšských obyvatel se dlouhodobě vyslovuje pro rušení parkovacích míst, objevují se i kritici tohoto trendu, především ze strany obchodníků.

Urbanisté, které oslovil server iROZHLAS.cz se však shodují, že omezení automobilové dopravy ve velkých městech je nutné kvůli vyšší kvalitě života.

Zároveň upozorňují, že takovéto velké změny je nezbytné provádět ve městech, která jsou na ně připravená. Týká se to především metropolí v západní Evropě jako Paříž, Amsterdam nebo právě Curych.

„Situace v západní Evropě je vyvolaná změnou hodnot a životního stylu. Mladí lidé si díky digitálním možnostem práce chtějí vybírat, v jakém prostředí budou žít a vychovávat děti. Mnohem větší důraz kladou na ochranu životního prostředí a jejich hodnoty jsou tedy v souladu s politikou omezovaní automobilové dopravy v centrech velkých měst,“ říká Irena Fialová z Českého vysokého učení technického.

„V Česku mnoho lépe situovaných lidi dojíždí ze svých předměstských rodinných autem. V západní Evropě tito lidé bydlí v centru.“ Irena Fialová

„V Praze a českých městech mnoho lépe situovaných lidi dojíždí ze svých předměstských rodinných domů autem – do města, do práce,“ srovnává Fialová a upozorňuje na fakt, že díky historické zkušenosti s komunistickou minulostí patří v Česku ještě stále vlastnictví auta k sociálnímu statusu.

„V západní Evropě, třeba v Curychu nebo Paříži, podobní lidé bydlí v centru. Jejich snem už není auto vlastnit, řídit a parkovat, ale nechat se někam bez starosti a námahy odvézt fungující městskou nebo sdílenou dopravou,“ dodává.

Dlouhodobý projekt

Architekt a urbanista Peter Bednár se dívá na omezení aut ve velkých městech pozitivně, upozorňuje ale, že je nutné to chápat jako komplexní projekt změny celé metropole:

„V Curychu se zabývají omezováním aut v centru už od 80. let, zatímco v Praze se tato debata začíná vést až nyní. Také bych chtěl upozornit na fakt, že se jedná o rušení parkovacích míst v centru a nikoliv na periferii, kde se opravdu bez auta moc obejít nedá.“

„Zároveň společně s rušením modrých zón je nutné nejen zhuštění, ale i zkultivování městské hromadné dopravy. V českých městech vypadají zastávky na okrajích často jako nehostinná místa, kde je lidem nepříjemně. I to je odradí od nasednutí do autobusu či tramvaje,“ dodává Bednár.

Cyklostezky

Velkoměsta v Česku se od těch na Západě podle oslovených expertů liší v tom, že u nás se méně využívá cyklistická doprava oproti autům.

„Přitom rozšíření cyklostezek velice prospěšné. Děti se v dotaznících často vyslovují, že by chtěly jezdit do školy na kolech, ale rodiče se bojí. Rozvoj cyklostezek na úkor aut by učinil cestu do školy bezpečnější,“ přibližuje specialista na udržitelnou mobilitu Vojtěch Benedikt z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Dražší parkování

S omezením množství aut v centru měst by podle Benedikta mohlo pomoci dražší parkování. A to i v Praze.

„V této oblasti je velmi důležitá cenová politika parkování. Podle odborníků by v ideálním stavu mělo být parkování na ulici nejdražší a parkování v podzemí a v podzemních a odstavných parkovištích nejlevnější. V Praze to ale často bývá naopak,“ připomíná.

Urbanisté se shodují, že omezování aut ve městech je nezbytným krokem k lepšímu životnímu prostředí. Jít na to přes dražší parkování je podle nich nejúčinnější.

Zároveň ale varují před unáhleným rozhodováním v českém prostředí.

„Nejprve je potřeba vybudovat dostupné kvalitní služby a začít vnímat sdílenou hodnotu kvalitního životního prostředí jako důležitější než hodnotu pohodlí individuálního vlastnictví auta. Rušení modrých zón od stolu bez komunikace této nutné proměny hodnot a přípravy nových řešení veřejné dopravy ničemu nepomůže,“ uzavírá Irena Fialová.