Partie může trvat i čtyři hodiny. Brno hostí mistrovství v piškvorkách s hráči z Číny i Japonska
Obyčejné piškvorky jsou pro leckoho synonymum rychlé zábavy s tužkou a kouskem papíru. Jejich soutěžní varianta však má blíže k šachům a dalším náročným hrám, které rozvíjí strategické uvažování. Mistrovská partie může trvat i více než čtyři hodiny, řekl Vítězslav Koudelka, jeden z pořadatelů světového šampionátu v gomoku a rendžu, jehož hlavní část v sobotu začala v brněnském kulturním centru Rubín.
Hráči na mistrovství stihnou maximálně dva zápasy denně, i proto je šampionát poměrně dlouhý. Kvalifikace začaly v úterý, v sobotu startují soutěžní zápasy, turnaje skončí příští týden v pátek.
Gomoku je mezinárodní název pro piškvorky. Místo papíru s kolečky a křížky se hraje na takzvaném gobanu, dřevěné desce s černými a bílými skleněnými kameny. Pro brněnské mistrovství se kameny vyráběly v Jablonci nad Nisou, podotkl Koudelka. Goban má rozměry 15 krát 15 průsečíků.
Cílem hry je vytvořit nepřerušenou řadu pěti kamenů. Když ovšem jedním tahem vznikne delší řada, jde o přesah, který se nepočítá a hra pokračuje dále, popsal Koudelka. Protože při měření sil vyrovnaných hráčů by statisticky vzato většinou vyhrál ten, kdo táhne první, jsou pravidla pro otevření hry složitější.
Složitější pravidla
Začínající hráč rozestaví kdekoli po desce první tři kameny, dva černé a jeden bílý. Soupeř si následně vybere, za jakou barvu chce hrát. Rendžu je varianta hry populární hlavně v Asii, pravidla pro kladení kamenů jsou mírně odlišná, opět s cílem zajistit vyrovnanější šance obou hráčů.
Mistrovství se v Brně účastní ke stovce hráčů a hráček, nejvíce je Čechů a Číňanů. Početné zastoupení mají také třeba Japonci, Estonci, Arméni nebo Poláci. Zájemci z řad veřejnosti se mohou přijít podívat na kterýkoli turnaj dle rozpisu. Lze také sledovat živé přenosy, které komentuje maďarský špičkový hráč Zoltán László.