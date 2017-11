Pokud si partneři nerozumí, měli by se kvůli dětem rozejít, říká Basiková

„Napjatou situaci mezi rodiči, jejich předstírané divadlo i skrývání nevole a hádek dítě vycítí, není hloupé a vše vnímá velmi citlivě. Nemá jasno a trpí nepohodou a negativismem. Myslím, že je dětem dobré říct pravdu: my si s tatínkem nerozumíme, ale pořád je to tvůj tatínek, já tvá maminka, jen budeme žít odděleně,“ říká o zkušenostech z partnerských vztahů zpěvačka Bára Basiková. Praha 19:15 12. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rodina je vždycky důležitější než kariéra,“ říká zpěvačka Bára Basiková | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Pokud je v partnerství neshoda, plyne z toho velký boj a trápení. Dnes už vím dvě základní věci, které se mně potvrdily, kterých se držím a doporučuji je všem ostatním kamarádkám, i svým dcerám. Pokud se skutečně potvrdí, že je vztah dvou lidí nefunkční a nelze vyřešit problémy, které mezi sebou ti dva lidé mají, je to na bodě mrazu a budoucnost je nejistá, je lepší, aby se v klidu rozešli a měli možnost jít svou cestou.

A udělat to ještě v tu chvíli, kdy si jeden druhého váží a má určitou úctu a respekt. Protože potom to mnohdy končí velice tragicky, lidé dělají a říkají to, co ve skutečnosti nechtějí pod návalem emocí a vzteku. Chovají se nestandardně,“ rozvádí téma rozchodu.

„A ta druhá chytrá poučka je fakt, že se vztah nikdy nemá držet kvůli dětem. Naopak právě kvůli dětem si mají lidé rozumně říct: Ne, nejde to, nezvládli jsme to. Aby dítě vyrůstalo v čistém vztahovém a emocionálním prostředí, je lepší se rozhodnout jít.“

Počítač mám k práci

Zpěvačka už několikrát v médiích hovořila o tom, že ji míjí sociální sítě, nemá ani vlastní webové stránky. „Absolutně mě to nezaujalo, nic mně to neříká. Musím brát v potaz i to, že jsem starší generace, která tímto není poznamenána. S počítačem jsem se začala seznamovat teprve před dvaceti lety a jediné, co mně stačí, je vyhledávat různé potřebné materiály, informační a inspirační zdroje nebo posílat emaily, poslechnout si nějakou hudbu. Používám internet k práci. Se svými skutečnými přáteli se setkávám face to face,“ říká.

„Fenomén Facebooku, Twitteru a Instagramu mně nic neříká. Nemám potřebu sdílet své osobní věci s tolika lidmi,“ doplnila.

Kdokoli, jen ne Zeman

Během prezidentské volby v roce 2013 podporovala Bára Basiková protikandidáta současného prezidenta, Karla Schwarzenberga a výsledek voleb ji velice zdrtil. I tentokrát se rozhodla veřejně k blížícím se volbám hlavy státu vyjádřit. „Pokud chci někoho podpořit jako prezidenta, myslím, že je dobré, když ho alespoň nějakým způsobem znám. S Michalem Horáčkem jsem mnohokrát spolupracovala, ještě i s Petrem Hapkou, a známe se velice dobře. Je to velice kultivovaný, chytrý, inteligentní, vzdělaný, noblesní, šarmantní člověk, kterého si v prezidentské funkci umím představit. A i kdyby to nebyl Michal Horáček, přeji si, aby to byl kdokoli, jenom už ne pan Zeman.“