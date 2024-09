Kde se vzala pověra, že pátek třináctého je nešťastný den? Možná z misogynie

Všechno to začíná u samotného čísla 13, které je také většinou národů považováno za nešťastné. I o jeho původu se pořád diskutuje. Vědec Charles Panati se například domnívá, že 13 jako nešťastné číslo k nám přišla ze severské mytologie.

Podle jednoho z příběhů Bůh neplechy Loki překazil hostinu ve Valhalle a stal se třináctým hostem. Slepý bůh Hodr, oklamaný Lokim, potom zastřelil šípem svého bratra Baldera, boha světla, radosti a dobra. Panati vysvětluje, že ze Skandinávie se tato pověra rozšířila na jih Evropy a na počátku křesťanské éry se pevně usadila ve Středomoří.

Číslo 13 jako nešťastné figurovalo i u další hostiny – v příběhu o Poslední večeři. Konala se na Zelený čtvrtek a zúčastnil se jí Ježíš Kristus a jeho učedníci. Třináctým hostem byl Jidáš Iškariotský, učedník, který Ježíše zradil. To vedlo k ukřižování Ježíše, ke kterému došlo na Velký pátek.

Ale není to jediný nešťastný pátek, který se v Bibli objevil. Pátek je dnem, kdy Adam a Eva snědli zakázané ovoce ze stromu poznání. A také je dnem, kdy Kain zavraždil svého bratra Ábela, kdy byl zbořen Šalamounův chrám a kdy Noemova archa vyplula na moře při velké potopě.

Oba symboly neštěstí se podle Steva Rouda začaly kombinovat až v 19. století. Píše o tom v knize The Penguin Guide to the Superstitions od Britain and Ireland. Podle něj je spojení pátku a čísla třináct viktoriánský vynález.

Ženský cyklus?

Zajímavé ale je, že v pohanských dobách byl pátek 13. i samotné číslo 13 považováno za symbol štěstí. Věřilo se například, že pátek má jedinečnou spojitost s božským ženským pohlavím.

13 se často objevovala i v pohanském umění a odkazovala na menstruační cykly. V pohanských dobách totiž byla ceněna plodnost a v uměleckých dílech se často objevovaly souvislosti s menstruací, plodností a fázemi Měsíce.

Jakmile však křesťanství ve středověku získalo na síle, pohanství se dostalo do rozporu s novou patriarchální vírou. Nejenže jeho představitelé měli námitky proti uctívání více bohů a bohyň, ale oslava pátku, čísla 13 a bohyň, které vzývaly lásku, sex, plodnost, magii a rozkoš, byly považovány za nesvaté.

Teď nové světlo na číslo 13 přináší třeba Taylor Swift, která ho považuje za své šťastné a na začátku své kariéry si ho často psala na ruku před koncerty.