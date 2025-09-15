Patří hřiště dětem, nebo sportovcům? V Dobroníně řeší spor o venkovní posilovnu
Sportovci v Dobroníně na Jihlavsku vedou spor o využití tamního workoutového hřiště. Často na něj chodí i rodiče s malými dětmi a na hřišti je tak míň místa. To vyvolává neshody. Podle obce jde ale o domluvu mezi lidmi.
Na workoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Přes léto sem druhým rokem chodí cvičit i pan Jiří Zálešák. Navštěvuje ho pětkrát týdně.
O tom, že je workoutové hřiště využíváno hlavně rodiči s dětmi, se podělil na sociálních sítích, kde se dočkal negativních reakcí.
„Psal jsem tam, že to není útok na maminky a děti, ale spíš jsem chtěl poukázat na ten problém. Když je tady úplně plno, tak už se stalo, že jsem se otočil a šel jsem domů,“ říká Zálešák.
Rozohněná debata
Rodiče, kteří s dětmi na hřiště chodí, to ale vnímají jinak. „V podstatě s ním 50 na 50 souhlasím a nesouhlasím. Já jsem tady se svými dětmi, které jsou tady pod dozorem a hřiště využívají ‚správně‘. Má pravdu, chodí sem spousta dětí bez rodičů, bez dozoru, což by asi nemělo,“ říká paní Horová, která hřiště pravidelně navštěvuje se svými dětmi.
Neshod si všimla i obec, která se pod facebookový příspěvek Zálešáka také vyjádřila.
„K tomu se rozohnila velká debata. Bylo tam nařčeno, že děti vyháníme ze sportovišť, že jim neumožňujeme rozvoj a ženeme je k počítačům a mobilům. Workoutové hřiště má sloužit především pro cvičení sportovců. To, že tam chodí maminky s dětmi, chápu, je tam pěkný povrch, ale mělo by to být o domluvě mezi lidmi,“ říká starosta Ivan Sehnal (nez.). Doplňuje, že obec zvažuje podobný povrch i na dětská hřiště.