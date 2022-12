‚Všude byla krev.‘ Řidič autobusu v Ústí nad Labem zachránil život seniorce, která spadla na silnici

Když řidič městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem Pavel Kaleja vyjížděl na svou obvyklou trasu, netušil, že tentokrát někomu zachrání život. Před koncem služby zahlédl u autobusové zastávky vážně zraněnou seniorku. Hodně krvácela a občas upadala do bezvědomí. V tu chvíli neváhal a pomohl jí. Server iROZHLAS.cz připomíná hrdiny roku 2022. Ústí nad Labem 6:00 27. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kaleja, který zachránil život 82leté seniorce, řídí autobus sedmým rokem | Foto: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Pavel Kaleja projíždí v podvečer na své obvyklé lince číslo 15 Ústím nad Labem. O víkendu začátkem listopadu je to ten den jeho poslední jízda. Tři zastávky před koncem si na silnici najednou všimne něčeho neobvyklého.

„Jel jsem pomalu k habrovické škole. Když jsem se přibližoval k zastávce, viděl jsem najednou, že je tam něco na zemi. Nejdříve jsem si zdálky myslel, že je to nějaké zvíře nebo nějaké věci. Ale když jsem přijel blíž, viděl jsem paní, jak tam ležela. Hned jsem zastavil a běžel tam,“ popisuje pro Deník.

Žena je vážně zraněná, všude je spousta krve. Kaleja ji navíc zná, téměř každý den ji vozí autobusem. „Paní se nemohla sama zvednout, tak jsem jí zezadu zvedal. Přitom jsem si všiml, že je všude krev. Měla ji na rukou, ale hlavně na obličeji. Měla celý obličej od krve a nateklý, byly vidět různé rány,“ vzpomíná.

Z ulice se mu podaří 82letou seniorku dostat do autobusu. „Tam jsem ji ošetřil, poskytl základní pomoc a zavolal záchranku. Občas padala do bezvědomí, tak jsem se snažil na ni co nejvíce mluvit, aby byla pořád při vědomí,“ přibližuje.

Žena, která měla potíže s tlakem, zřejmě upadla a skutálela se z nedalekého kopečka až na silnici před zastávkou. Nakonec díky pomoci Pavla Kaleji ale vše dopadlo dobře.

„Už jsme se s paní viděli, děkovala mi,“ popisuje. „Bylo to samozřejmé. Takovou pomoc by měl zvládnout každý. Jsem rád, že jsem mohl pomoci,“ říká skromně řidič autobusu.

A poděkoval mu i ústecký dopravní podnik: „Tímto svým profesionálním chováním nejenom že zachránil lidský život, ale ukázal profesionalitu řidiče městské hromadné dopravy.“

