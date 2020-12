Na jaře politikům pomohl zvládnout první vlnu. Teď je podle něj klíčové, jak se podaří proočkovat Česko

Česká republika je – co se týče koronavirové situace – na křižovatce. Na té se rozhodne, jestli covid zvládneme, nebo budeme nejméně další rok žít „v nějaké formě marasmu“. České televizi to řekl Pavel Řehák, autor matematického modelu, který vládě na jaře pomohl zvládnout první vlnu koronaviru v Česku. Podle něj bude klíčové očkování a to, jestli se v prvním čtvrtletí podaří naočkovat 25 procent populace. Praha 13:36 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda představenstva pojišťovny Direct Pavel Řehák | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Reuters

„V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu nikdo, sice byl ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase, a ti, kteří měli přijít, nepřišli,“ prohlásil v minulosti premiér Andrej Babiš (ANO). A měl na mysli předsedu představenstva pojišťovny Direct Řeháka.

Právě on sestavil v Excelu jednoduchý matematický model, který na začátku března poskytl vládě. Počítal s několika scénáři - ten střední odhadoval něco mezi 40 a 50 tisíci nakaženými na konci března.

Tehdy to bylo velké číslo. „Hlavně když si potom od toho odvodíte - na základě čínských a italských dat - závažnost, hospitalizace a kolik bude potřeba ventilátorů a lůžek, tak potom vyjde, že systém bude pod velkou zátěží,“ popsal nyní v pořadu Události, komentáře. Zpětně se jeho odhady ukázaly jako přesné.

Vláda využila jeho služeb. S generálem Petrem Procházkou dával dohromady digitalizaci a hlavně chytrou karanténu. Na konci května se sice vrátil k práci ve firmě, nyní ale opět pomáhá státu v boji s koronavirem.

„Není to jenom o mně. Kolem mě vznikl fantastický tým, který naprosto na dobrovolné bázi fungoval od jara. A když se něco dělo - v létě a na podzim -, tak jsme si znovu volali. Říkáme: ‚Hele, děcka, to je špatně, možná bychom měli nějak reagovat, možná bychom to měli nějak rozpracovat.‘ Nikdo to nedělá pro nic jiného, než aby pomohl, aby se v Čechách dalo fungovat líp,“ popsal Řehák.

Sám už na podzim s další predikcí nepřišel. „Začaly fungovat vědecký skupiny a tak dál. Nejsem rozhodně někdo, kdo by měl být za modelářskou autoritu,“ vysvětlil.

Česko je podle něj momentálně na křižovatce, kde se rozhodne, jestli budeme s covidem bojovat nejméně další rok, nebo jestli situaci zvládneme.

„Je hrozně důležité vytvořit tým špičkových odborníků, nejenom na medicínu, ale i na logistiku, komunikaci, abychom komunikovali profesionálně, abychom mohli v lednu začít vakcinovat, abychom co nejrychleji provakcinovali minimálně 25 procent obyvatelstva v těch nejrizikovějších skupinách,“ myslí si Řehák.

Pokud se to povede, pak bude podle něj většina úmrtí „ošetřená“, protože nejvíc umírají právě lidé z rizikových skupin, a pak „můžeme provakcinovat zbytek“.

„Když to zvládneme před prázdninami, tak do nich půjdeme s úsměvem, svobodní a v pozitivní náladě. Když to nezvládneme, tak se tady za 12 měsíců - před Vánoci - sejdeme a řekneme: ‚Ty jo, to byl rok. Další rok úplně nanic.‘ A to si myslím, že je škoda.“