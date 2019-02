Pavla Jazairiová: Lidé utíkali ze Sýrie před smrtí. Potkala jsem ale i mnoho ekonomických migrantů

Spisovatelka a novinářka Pavla Jazairiová od dětství cestovala a nikdy nedokončila školní rok ve stejné zemi. I když to bylo proti její vůli, v dospělosti se staly cesty základem její profese a vášní. „Stačila fotografie, slovo nebo příběh a už jsem toužila za tím vyjet," říká host Osobnosti Plus. Osobnost plus Praha 16:15 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavla Jazairiová | Foto: Věra Luptáková

Sama k migraci a pohybu národností říká: „Rozlišuji dva typy přistěhovalců. Jeden typ je ten, když lidé utíkají před smrtí nebo před válkou. Takhle utíkali Židé před Hitlerem. A když někdo nepomohl, jako třeba Švýcarsko, které je později odmítalo přijímat a nahnalo je na smrt, je to strašná věc. Takto utíkali lidé ze Sýrie. To je jedna věc, okamžitá záchrana života.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Pavla Jazairiová

„Potkala jsem ale i mnoho ekonomických migrantů. Jako třeba lidi, kteří se prodírali přes Saharu, protože doma nenašli možnost obživy. A byli to mladí lidé, muži, kteří měli energii a nechtěli to vzdát. Lidé vždycky migrovali takto, ale nemyslím si, že to je šťastná věc. A to je ten druhý typ emigrace,“ dodává.

Evropské dilema

Jazairiová poznamenává také to, že vlády Evropy nebyly nijak připravené na příliv uprchlíků.

Převzato z Plusu

„Je to strašně těžké, protože máme humanistickou tradici. Je to Evropa, kde chráníme lidská práva. To je celé dilema, o kterém se teď mluví. A je i možné, že na to Evropa dojede,“ konstatuje.



„Koneckonců, slabší nakonec uhyne. A když se podíváme do dějin, vidíme obrovské migrační vlny. Mimochodem, odkud přišel praotec Čech...“ uzavírá Jazairiová.

Pavla Jazairiová Česká spisovatelka, reportérka, někdejší redaktorka zahraničního vysílání Československého, resp. Českého rozhlasu a tlumočnice. Narodila se ve Francii české matce a nizozemskému otci. Dětství trávila střídavě ve Francii, kde žila její matka, a v Československu, kam jezdila za prarodiči. Za svým bratrem se v dospělosti opakovaně vracela do Afriky. V roce 1977 vydala svoji první publikaci, cestopis Sahara všedního dne, od té doby vydala dalších patníct knih. Má dva syny.