Při péči o nemocné dítě se snažte předem dohodnout se zaměstnavatelem, myslete dopředu, radí právník

Má rodič-zaměstnanec právo na nějaké úlevy z důvodu péče o dítě? Třeba na kratší nebo flexibilní pracovní dobu?

Myslím, že můžu jednoznačně říct, že určitě má, ale začal bych jinak. Vždy je potřeba si uvědomit, že vztah se zaměstnavatelem každý zaměstnanec buduje dlouhodobě.

Péče o nemocné dítě vs. práce: „Se zaměstnavatelem se snažte předem dohodnout, myslete na dlouhodobé budování vztahu," radí právník

A tady je potřeba z odborové praxe upozornit na fakt, že to nejlepší, co můžete udělat, je pokusit se se zaměstnavatelem předem dohodnout a nastavit si podmínky, jaké vám pravděpodobně budou vyhovovat, a to dříve, než se dostaneme k tomu, že budete chtít něco vyčerpat ze zákoníku práce.

Jak mám ale postupovat, když mi zaměstnavatel nechce vyhovět. Na koho se obrátit, co dělat?

Zákoník práce vám nabízí už v ustanovení paragrafu 241 víceméně povinnost, na kterou zaměstnavatel musí slyšet – a sice že by měl rozvrhovat pracovní dobu i s přihlédnutím k potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň.

„Snažte se obrátit na odborovou organizaci, která je schopna sjednat podmínky zaměstnávání.“

Samozřejmě z toho slyšíte, že je to taková obecná povinnost a ne vždy to jde. Pokud to nejde, doporučuji obrátit se především na zástupce zaměstnanců, odborovou organizaci, která je schopna sjednat předem se zaměstnavatelem podmínky zaměstnávání v kolektivní smlouvě s ohledem na stav zaměstnanců, který tam je.

Když se totiž obrátíte na soud nebo na inspektorát práce, což se často doporučuje, tak z pohledu budování dalšího vztahu se zaměstnavatelem je to většinou silně kontraproduktivní.

Co rodiče, kteří jsou doma kvůli často nemocnému dítěti? Může jim kvůli tomu zaměstnavatel třeba snížit osobní hodnocení nebo je dokonce vyhodit?

Pakliže zaměstnanec pečuje o dítě, zůstává s ním doma, tak se dostává do pozice, kdy může čerpat ošetřovné, na což zákoník práce pamatuje v případě ošetřovného.

Respektive v době, která je věnovaná ošetřování člena rodiny-dítěte, je zaměstnanec chráněný před skončením pracovního poměru, ale je to samozřejmě věc, která vyplývá ze zákoníku práce, ale praxe opět může být jiná.

Znovu bych tedy odkázal na odborové organizace, protože sám voják v poli toho nikdy nic moc nezmůže. Je to běžná praxe, se kterou se setkáváme v bezplatných právních poradnách. Přestože zákoník práce garantuje možnost ochrany, tak to v praxi často vypadá přesně naopak.

Takový zaměstnavatel může při častém onemocnění dítěte už třeba vyžadovat i nějaké potvrzení od lékaře. Potřebuju ho? Co když jde jenom o jeden nebo o dva dny?

Když jde o jeden nebo o dva dny, tak určitě předem zaměstnavatele informujte, je potřeba se s ním standardně domluvit. V případě, kdy zaměstnavatel nechce reflektovat vaši komunikaci, je zaměstnanec vždy povinen zaměstnavateli prokázat překážku v práci.

Znamená to tedy, že by měl opravdu doložit, že je s dítětem doma a dítě opravdu je nemocné, případně je potřeba se o něj starat z důvodu nějakého úrazu a podobně.