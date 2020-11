Pedagog Vacek: U dětí zasažených pandemií může být častější neúcta k normám a pravidlům

Zneužívání v církvích je i v Česku. Kdo má moc, je vždy v ohrožení z pokušení, tvrdí premonstrát Drábek

„Těmi, kteří by to měli dál řídit, jsou jen oběti. Oni jsou ti, co to prožívají, a setkávání s nimi mne nějakým způsobem s nimi svazuje,“ hodnotí Drábek debatu o sexuálním zneužívání v církvi.