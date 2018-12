O půl milionu víc než loni. Paměť národa ve sbírce ke Dni válečných veteránů vybrala 1 300 000 korun

Letošní sbírka Paměti národa ke Dni válečných veteránů, tedy 11. listopadu, byla rekordní. Prodejem vlčích máků i příspěvky na webových stránkách se podařilo vybrat 1 290 406 korun. To je oproti loňskému roku, kdy se vybralo 744 334 korun, nárůst o víc než půl milionu. Informovala o tom Jana Holcová z Paměti národa. Praha 17:26 3. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku, který nosí lidé k uctění památky válečných veteránů | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

„Věřili jsme, že bychom letos ve sbírce mohli vybrat milion korun a opravdu se to podařilo, máme velkou radost! Také nás moc těší, že se zapojilo asi o stovku více sbírkových míst a že se nám knihovny nebo firmy hlásily do projektu samy. Zároveň jsme v ulicích viděli mnohem více lidí, kteří si mák na znamení úcty k veteránům už připnuli a tradici znají. A právě o to nám jde,“ raduje se vedoucí projektu Paměť národa ze společnosti Post Bellum Jakub Pánek.

Sbírka se konala od 1. do 11. listopadu. Během ní mohli lidé přispět na stránkách denveteranu.cz nebo v kavárnách, knihovnách, obchodech, firmách či třeba v Českém rozhlase – celkem na 360 místech -, kde stačilo přispět jakoukoliv částkou do kasičky a vzít si mezinárodní symbol Dne válečných veteránů – květ vlčího máku. Těch se celkem rozdalo 37 520.

„Za vybrané peníze natočí dokumentaristé z Post Bellum pro portál Paměť národa především jedinečné vzpomínky veteránů z druhé světové války (žije jich podle informací ministerstva obrany ještě čtyři sta čtyřicet), také ale hrdiny protikomunistického třetího odboje i účastníky novodobých válečných konfliktů,“ popsala Holcová.

Podle Holcové je v Paměti národa uloženo více než 7 000 nahrávek, z toho skoro 900 příběhů válečných veteránů z druhé světové války a více než 1000 účastníků třetího odboje.